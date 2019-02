Mondiale Under 20 | Italia nel Gruppo B con Messico | Giappone ed Ecuador

Venezuela - il Mondiale Under 20 come riscatto nazionale : Il Venezuela sta vivendo, ormai da almeno un lustro a questa parte, un importante crisi economica che sta colpendo tutte le fasce sociali della popolazione.Calcio estero, mondiale under 20, Venezuela / Allo stesso tempo la nazionale under 20 è impegnata nel mondiale di categoria in Cile dopo il secondo posto ottenuto nell’edizione di due anni or sono.Nonostante questa situazione i ragazzi della vinotinto stanno dando tutto sul ...