Milano Un bando per la gestione dell’impianto Parri Mengoni

'Libando - viaggiare mangiando' da Foggia alla Bit di Milano Borsa internazionale del turismo - lunedì sarà presentato la sesta edizione della ... : «Libando non è soltanto il festival dello street food, ma è soprattutto un evento che consente di riflettere su economia, cultura e marketing territoriale. Dal 2014 ad oggi la manifestazione è ...

Bando di concorso del Comune di Milano per l’assunzione di 51 educatori scuola d’infanzia : I docenti della scuola dell’infanzia che attendono ancora il pronunciamento della plenaria bis e della Cassazione, oltre al concorso straordinario al quale non possono partecipare per la mancanza del requisito del servizio di due annualità nelle ultime 8, possono ancora sfruttare le diverse opportunità di impiego nelle scuole comunali. Pochi giorni fa avevamo già documentato sul nostro portale una di queste. Per prendere visione del Bando ...

Bando educatore a Piacenza - istruttore scuola infanzia a Milano e Trieste : Nuove opportunità concorsuali in ambito scolastico, per la professione di educatori e istruttori educativi scuola dell'infanzia. I bandi, con scadenza fino al 28 gennaio prossimo sono stati emanati dall'ASP Azalea, in provincia di Piacenza, per il ruolo di educatore, e presso il Comune di Milano e quello di Trieste, per la mansione di istruttore educativo scuola dell'infanzia. Assunzione per nove educatori In Emilia Romagna, l'Azienda Pubblica ...

Milano : on line bando per animare 12 piccoli spazi case popolari : Milano, 27 dic. (AdnKronos) - Nuove opportunità di animazione e aggregazione nei quartieri delle case popolari. È on line sul sito del Comune il bando 'spazio quartiere', che rimarrà aperto fino al 14 febbraio prossimo: dodici piccoli spazi tra Quarto Oggiaro (via Gazzoletti, via Satta, via Vittani

Milano - i gatti persiani abbandonati nel parco e salvati la sera di Natale : Quando gli agenti della Polizia locale di Milano, chiamati dai cittadini, li hanno trovati, in un parco in zona Bicocca, la sera di Natale, erano infreddoliti ma puliti e ben nutriti. Accanto ai due ...