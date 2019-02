Lo smartphone pieghevole di Huawei : A quattro giorni da lancio di Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole di Samsung, Huawei lancia Mate X, il suo pieghevole che sarà compatibile con il 5G. Costerà 2.300 euro e sarà disponibile da metà 2019. Richard Yu, responsabile del business consumer di Huawei, ha riconosciuto che il prezzo "è un po' alto" (superiore anche a quello del Galaxy Fold che arriverà sul mercato a maggio a 2.000 euro) ma ha assicurato ...

Rompe gli schermi lo smartphone pieghevole Huawei Mate X : foto - scheda tecnica - prezzo e disponibilità in Italia : Oggi 24 febbraio è indubbiamente il giorno dello smartphone pieghevole Huawei Mate X, appena lanciato in un evento di scena a Barcellona, il giorno prima del tanto atteso via al mobile World Congress. Si tratta non solo del primo device con schermo flessibile del produttore ma pure di quello con supporto alle reti 5G. La corposa novità hardware giunge naturalmente dopo il tanto chiacchierato Samsung Galaxy Fold, ma vediamo quali sono le ...

Huawei Mate X ufficiale : il primo smartphone pieghevole di Huawei è eccezionale : Nel corso dell'evento tenutosi oggi al MWC 2019 Huawei ha presentato il suo primo smartphone pieghevole, Huawei Mate X, con connessione 5G. L'articolo Huawei Mate X ufficiale: il primo smartphone pieghevole di Huawei è eccezionale proviene da TuttoAndroid.

Anche TCL potrebbe lanciare uno smartphone pieghevole al MWC 2019 : Diverse foto che mostrano alcuni smartphone pieghevoli di TCL sono apparse su Weibo. Saranno presentati al Mobile World Congress 2019? L'articolo Anche TCL potrebbe lanciare uno smartphone pieghevole al MWC 2019 proviene da TuttoAndroid.

Diretta streaming smartphone pieghevole Huawei - orario e video presentazione Mate X del 24 febbraio : Lo smartphone pieghevole Huawei, conosciuto come Mate X, verrà presentato oggi 24 febbraio alle ore 14 italiane, a margine di un evento di cui vi forniremo i dettagli per seguire la Diretta streaming. Immaginiamo la curiosità intorno al prodotto sia tanto, soprattutto a seguito della presentazione del Samsung Galaxy Fold, la controparte del colosso sudcoreano, di cui abbiamo avuto modo di parlarvi nei particolari nel corso della settimana che ...

Galaxy Fold è davvero uno smartphone pieghevole? : Il Galaxy Fold è stato presentato da Samsung il 20 febbraio in occasione del lancio dei nuovi Galaxy S10. È stata un presentazione fugace e nessuno ancora è riuscito a mettere le mani sul primo smartphone pieghevole della società sudcoreana. Eppure l’arrivo, in solo un milione di unità, è previsto (Continua a leggere)L'articolo Galaxy Fold è davvero uno smartphone pieghevole? è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Niente 'pieghevole' Oppo annuncia smartphone 5G e fotocamera con zoom 10X : Il secondo più grande produttore di smartphone in Cina, quinto nel mondo, è entrato da meno di un anno nel Vecchio continente in quattro mercati tra cui l'Italia. Hanno annunciato di essere pronti, ...

Galaxy Fold : lo smartphone pieghevole più brutto di sempre : Samsung ha finalmente presentato il Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole su cui l’azienda sudcoreana stava lavorando da tanto tempo e che più volte sembra essere in procinto di essere lanciato. Dalle ore 20, in Italia, è partita la conferenza Samsung che ha mostrato i nuovi tre Galaxy S10 e il (Continua a leggere)L'articolo Galaxy Fold: lo smartphone pieghevole più brutto di sempre è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Un primo sguardo allo smartphone pieghevole Huawei (foto) : Mate X non imita il Samsung Galaxy Fold : Domani 24 febbraio sarà il giorno del primo smartphone pieghevole Huawei in quel di Barcellona: non ci sono più dubbi sul nome del modello rivoluzionario, vista la diffusione della foto riportata in questo articolo. Si tratta di un cartellone pubblicitario, in fase di installazione proprio nella città spagnola. dove lunedì 25 febbraio si aprirà ufficialmente il Mobile World Congress 2019. Lo scatto ci svela molto dello smartphone flessibile in ...

Lo smartphone pieghevole di Huawei si chiamerà Mate X ed è 5G : Il claim di Huawei è chiaro: venite a ' conoscere il primo telefono pieghevole 5G al mondo '. Di questo dispositivo è stato sapientemente mantennuto il totale riserbo nelle scorse settimane, tanto ...