Donna trovata morta alla Duchesca | al via gli interrogatori dei familiari

Fermo - Donna trovata morta in cucina : il corpo in una pozza di sangue : trovata morta in casa una donna di 52 anni. La scoperta choc in un appartamento di due piani in contrada Misericordia a Fermo. Il corpo della 52enne era in cucina in una pozza di sangue. Tracce di ...

Orrore a Parigi - trovata Donna decapitata. La testa nascosta nel forno : Uno dei figli, con disturbi psichici gravi, avrebbe confessato il delitto. Il cadavere della vittima, 60 anni, è stata rinvenuto nel suo appartamento,in rue Teophile Roussell, nel dodicesimo arrondissement, circondato da coltelli.Continua a leggere

Parigi - Donna trovata decapitata in casa : la testa messa nel forno : Una storia dell'orrore quella successa a Parigi il 17 febbraio, una donna di 60 anni è stata decapitata in casa e la testa è stata rinvenuta nel forno dell'appartamento. Per il delitto è stato fermato il figlio di 33 anni con problemi psichiatrici molto seri, l'appartamento della vittima si trova in rue Teophile Roussell, nel 12esimo distretto di Parigi. Parigi, donna di 60 anni trovata decapitata nel suo appartamento L'altro figlio della ...

Giallo a Oristano : Donna di 57 anni trovata morta in un casolare. Sospetti sul compagno : Liliana Rizzu, una donna di 57 anni di Simaxis, in provincia di Oristano, è stata trovata senza vita in un casolare del Consorzio di Bonifica nella campagne di Torregrande.Continua a leggere

Oristano - Donna trovata morta in casa : Sconosciute al momento le cause: aveva 57 anni e viveva con il compagno in una casa colonica occupata. A scoprire il corpo i figli, che la stavano cercando

Torino - intossicazione da monossido : Donna trovata morta in casa : L'allarme è scattato intorno alle 21 di mercoledì sera e quando nell’appartamento di Torino sono arrivati i sanitari del 118 non c'era più nulla da fare. Il monossido di carbonio aveva già ucciso una anziana donna. Tra le cause, l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un malfunzionamento della caldaia.Continua a leggere

Modena - fermato ex marito Donna trovata carbonizzata in auto : Bologna, 7 feb., askanews, - Non ha confessato, ma la sua testimonianza e l'alibi raccontato nella notte in questura non hanno convinto gli inquirenti che in mattinata hanno fermato K.L., l'ex marito ...

Modena - Donna trovata carbonizzata : fermato per omicidio l’ex marito : Modena, donna trovata carbonizzata: fermato per omicidio l’ex marito Dopo essere stato a lungo interrogato in Questura, l’uomo è stato posto in stato di fermo in quanto indiziato di essere l’autore del delitto della ex moglie, il cui cadavere bruciato è stato rinvenuto ieri nella sua auto vicino all’inceneritore della città ...

Modena : Donna di 38 anni ritrovata carbonizzata all'interno di un'auto incendiata : E' accaduto stamattina a Modena, una donna di 38 anni di origine marocchina ma residente da diverso tempo nella cittadina dove lavorava regolarmente come badante è stata ritrovata senza vita e completamente carbonizzata all'interno di una vettura da poco incendiata. Un carabiniere fuori servizio e in borghese che passava da quelle parti ha notato l'auto che emetteva fumo e avvicinandosi si è accorto che sul lato posteriore vi era una donna, ...

Sardegna : arrestato il marito della Donna trovata morta in spiaggia nell'ottobre scorso : Alla fine le certosine indagini della Polizia sono state ripagate. Perché oggi gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Oristano hanno arrestato – con la pesante accusa di omicidio – Giovanni Perria, 78 anni, originario di Narbolia. marito di Brigitte Louise Pazdernik, la 76 enne originaria della Germania, scomparsa dalla sua abitazione di Narbolia, in provincia di Oristano, la notte del 10 ottobre 2018 e ritrovata senza vita tre giorni ...

Donna trovata morta nell'Oristanese - arrestato il marito : Donna trovata morta nell'Oristanese, arrestato il marito La 76enne era scomparsa lo scorso 10 ottobre dalla propria abitazione di Narbolia ed era stata ritrovata senza vita sul litorale di San Vero Milis. L'uomo, 78 anni, era finito subito nel mirino degli inquirenti. È accusato di omicidio Parole chiave: ...

Furti in chiesa a Ischia - ritrovata la MaDonna benedetta da Wojtyla : Dopo il furto, l'altro ieri, del crocifisso laccato d'oro dall'altare maggiore della chiesa madre di Forio, i carabinieri della compagnia di Ischia hanno denunciato per ricettazione un pensionato ...