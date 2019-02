Cosa c' è dietro la turbolenza tra Erdogan e Al Sisi?

Sarri e il Chelsea - Cosa c'è dietro alla crisi profonda del sarrismo - e perché gli inglesi lo detestano - : E questo fa tutta la differenza del mondo. C'è chi è convinto che l'ostilità sempre più forte verso Sarri sia in parte dovuta anche al fatto che è italiano, cioè straniero. È così? Qualche sospetto c'...

Meghan Markle - William ed Harry separano lo staff della comunicazione : Cosa c'è dietro : Soli è meglio, soprattutto se la tensione è alle stelle. Diversamente da quanto riportano i portavoce di corte, tra Meghan Markle e Kate Middleton i rapporti sono tutt'altro che migliorati. L'astio tra le due cognate si è riversato pure sui due fratelli, i principi William ed Harry che, pur di non c

Cuneo-Pro Piacenza 20-0 - Cosa c'è dietro la partita farsa : Per la cronaca, la partita si è chiusa sul 20-0 . I piacentini, anche se riusciranno a non essere esclusi dal campionato, accumuleranno una serie di penalizzazioni tali da rendere impossibile ...

Nigeria caos - elezioni rinviate Ecco Cosa c'è dietro il voto. Analisi : rinviate le elezioni Nigeria . In ballo il futuro dell'Africa tra petrolio,terrorismo e clan in uno Stato che... Segui su affaritaliani.it

Juve - Cosa c'è dietro le panchine di Dybala : Max Allegri ha escluso Paulo Dybala dalla formazione titolare della Juve nelle ultime due partite. Come scrive La Gazzetta dello Sport , se in campo c'è Sami Khedira , il problema risiede nel limitato dinamismo del tedesco nelle corse all'indietro. Motivo per cui contro il Sassuolo la scelta è ricaduta su Federico Bernardeschi ...