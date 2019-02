Borriello e Gilda | nasce un amore?

Gilda Ambrosio - la ex di Stefano De Martino è la nuova fiamma di Marco Borriello : Marco Borriello, oltre che un grande attaccante, almeno in alcune delle sue stagioni, è stato sempre un grande sciupa-femmine. E che femmine... Ora impazza nel gossip nazionale la notizia della sua ultima conquista: la modella e fashion blogger Gilda Ambrosio. I due sono stati sorpresi dai paparazzi

Marco Borriello e Gilda Ambrosio : è nata una coppia : Tra Marco Borriello e Gilda Ambrosio sarebbe scoppiata la passione. A svelare la nuova coppia il settimanale Chi, che ha pubblicato delle foto “incriminatorie” mentre si scambiano un tenero bacio di saluto dopo un pranzo in città. Se la relazione fosse confermata dai due interessati, si tratterebbe davvero di un gioco delle coppie a incastro: lui, ex storico di Belen, lei, stilista e influencer (creatrice del brand “The ...

Marco Borriello e Gilda Ambrosio - è nata una nuova coppia : Si frequentano da poche settimane, ma sono già l’obiettivo dei paparazzi milanesi. Il settimanale Chi ha sorpreso Marco Borriello con Gilda Ambrosio mentre si scambiano un tenero bacio di saluto dopo un pranzo in città. Dopo il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino, una nuova coppia sboccia per San Valentino. Gli incroci amorosi sono da serie tv e pare tutto girare intorno a pochi nomi: Marco Borriello ex calciatore e fidanzato ...

Borriello e Gilda Ambrosio insieme? Dopo Stefano un altro ex di Belen : Borriello insieme a Gilda Ambrosio? Scoppia la passione tra i due ex di Belen e Stefano Scoop dell’ultima ora, o quasi. Mentre tutti puntano gli occhi sul presunto ritorno di fiamma tra Belen e Stefano, scoppia la passione tra due ex di questi ultimi. Marco Borriello e Gilda Ambrosio sembrano essersi fidanzati. Il noto e […] L'articolo Borriello e Gilda Ambrosio insieme? Dopo Stefano un altro ex di Belen proviene da Gossip e Tv.