Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio festeggiano 14 anni insieme | la dedica

Anna Tatangelo - dedica a Gigi D'Alessio nel giorno del suo compleanno : "14 anni insieme" : Oggi, 24 febbraio 2019, Gigi D'Alessio festeggia il suo 52esimo compleanno e noi di Gossipblog, ovviamente, gli facciamo gli auguri.Anna Tatangelo, la cantante reduce dalla partecipazione alla 69esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Le nostre anime di notte, oltre a festeggiare il compleanno del suo compagno e padre di suo figlio Andrea, ha anche voluto celebrare anche un'altra ricorrenza.prosegui la letturaAnna Tatangelo, ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio - gli auguri di compleanno : «La mia sorpresa è riuscita...» : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio hanno ritrovato la sintonia dopo il periodo di crisi. Non amano apparire in pubblico. Non amano pubblicizzare troppo la loro intimità. Ma amano amarsi e,...

Gli auguri di Anna Tatangelo a Gigi D'Alessio : 'La mia sorpresa è riuscita...' : Non amano apparire in pubblico. Non amano pubblicizzare troppo la loro intimità. Ma amano amarsi e, in un giorno speciale, fanno uno strappo alla regola. Anna Tatangelo pubblica sul suo profilo ...

Anna Tatangelo innamorata - festa a sorpresa per Gigi. Poi la dichiarazione d'amore sui social : Il cantante napoletano compie 52 anni e la moglie organizza un party con gli amici più cari (tra cui Nino D'Angelo). La...

Anna Tatangelo sexy su Instagram : la foto fa impazzire i fan : Spesso Anna Tatangelo si concede selfie e scatti piccanti che accendono l’euforia dei fan. Questa volta, la cantante ha messo in evidenza le sue cosce sdraiandosi a letto. Indossando un body nero di pizzo, con particolare trasparenza sul seno, Anna ha lasciato intravedere le sue perfette forme ricevendo una marea di like e commenti. Del resto con questo body scollato e trasparente, è impossibile non apprezzare la sua bellezza che la cantante ...

Anna Tatangelo dopo Sanremo confessa : «Con Gigi D'Alessio abbiamo ritrovato l'equilibrio» : Anna Tatangelo racconta a Verissimo la sua esperienza sanremese confessando di essere stata molto emozionata. La cantante spiega che i momenti più emozionanti sono stati legati ai ricordi...

Anna Tatangelo Sanremo 2019 : figlio - età e vita privata con Gigi D’Alessio : Anna Tatangelo Sanremo 2019: figlio, età e vita privata con Gigi D’Alessio Figli Anna Tatangelo e chi è | Sanremo 2019 Anna Tatangelo è nata a Sora, in provincia di Frosinone, il 9 gennaio 1987. Già all’età di sette anni si avvicina al mondo della musica e partecipa a varie manifestazioni musicali regionali. A soli quindici anni vince il Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il singolo “Doppiamente fragile” e ...

Anna Tatangelo dopo Sanremo confessa : «Con Gigi D'Alessio abbiamo ritrovato l'equilibrio» : Anna Tatangelo racconta a Verissimo la sua esperienza sanremese confessando di essere stata molto emozionata. La cantante spiega che i momenti più emozionanti sono stati legati ai ricordi...

Anna Tatangelo - dopo un anno - rivela : "Ecco perché avevo lasciato Gigi D'Alessio" : Reduce dal Festival di Sanremo, la cantante racconta il ritorno di fiamma con il collega. I due fanno coppia da 12 anni ed...

Anna Tatangelo a Verissimo - la devastante accusa del big : 'Ora capisco perché a Sanremo...'. La brutta voce : 'A Sanremo guai a chiedere alla Tatangelo di D'Alessio, domani a Verissimo parla della sua vita privata. Era una questione di cachet?'. La domanda maliziosa la pone il blogger esperto di tv Giuseppe ...

Anna Tatangelo a Verissimo - la devastante accusa del big : "Ora capisco perché a Sanremo...". La brutta voce : "A Sanremo guai a chiedere alla Tatangelo di D'Alessio, domani a Verissimo parla della sua vita privata. Era una questione di cachet?". La domanda maliziosa la pone il blogger esperto di tv Giuseppe Candela, su Twitter. Si riferisce al Festival appena trascorso, in cui la bella cantante di Sora ha

Anna Tatangelo Sanremo 2019 : figlio - età e vita privata con Gigi D’Alessio : Anna Tatangelo Sanremo 2019: figlio, età e vita privata con Gigi D’Alessio Figli Anna Tatangelo e chi è | Sanremo 2019 Anna Tatangelo è nata a Sora, in provincia di Frosinone, il 9 gennaio 1987. Già all’età di sette anni si avvicina al mondo della musica e partecipa a varie manifestazioni musicali regionali. A soli quindici anni vince il Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il singolo “Doppiamente fragile” e ...

Verissimo - Anna Tatangelo : cosa le ha fatto trovare Gigi D'Alessio per San Valentino : La puntata di Verissimo di domani 16 febbraio vedrà tra gli ospiti Anna Tatangelo. Intervistata da Silvia Toffanin, la cantante ha parlato della sua recente esperienza al Festival di Sanremo e, in seguito, si è lasciata andare a dei retroscena intimi sull'ormai passata crisi con il compagno Gigi D’A

Anna Tatangelo : «Gigi D’alessio - che mi ha lasciato una rosa rossa sul letto» : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio alla prima di Un Natale al SudAnna Tatangelo e Gigi D'Alessio alla prima di Un Natale al SudAnna Tatangelo e Gigi D'Alessio alla prima di Un Natale al SudAnna Tatangelo e Gigi D'Alessio alla prima di Un Natale al SudAnna Tatangelo e Gigi D'Alessio alla prima di Un Natale al SudAnna Tatangelo e Gigi D'Alessio alla prima di Un Natale al SudAnna Tatangelo e Gigi D'Alessio alla prima di Un Natale al SudAnna Tatangelo ...