The Outer Worlds avrà companion opzionali e indipendenti che potrebbero decidere di

The Outer Worlds avrà companion opzionali e indipendenti : In The Outer Worlds di Obsidian, gioco di ruolo simile ad altri titoli del suo genere, presenterà però una caratteristica piuttosto peculiare.Come riporta PlayStationlifestyle infatti, in The Outer Worlds i companion saranno totalmente facoltativi, e potranno inoltre anche scegliere di piantarci in asso, abbandonandoci nel mezzo dell'avventura.Saranno infatti dotati di una propria personalità e di principi propri, per cui non ci seguiranno come ...

Le immagini delle schermate di caricamento di The Outer Worlds rifletteranno le scelte dei giocatori : Gli sviluppatori di Obsidian Entertainment hanno sottolineato che The Outer Worlds sarà caratterizzato da una vasta possibilità di scelta per i giocatori. Per riflettere questa enorme quantità di scelta, Obsidian sta creando delle immagini per il caricamento che riflettono quello che i giocatori stanno facendo nel gioco.Questa fature è stata rivelata a GameInformer in una recente intervista. Daniel Alpert, l'Art Lead di The Outer Worlds, chiama ...

La libertà di approccio è un elemento cruciale di The Outer Worlds : The Outer Worlds è un titolo che offre diverse possibilità al giocatore in base al suo comportamento e alle azioni svolte, il che potrebbe variare notevolmente anche storia e gameplay, riporta Gameinformer.Si tratta di un importante elemento del design del titolo, raccontano i director Leonard Boyarsky e Tim Cain. Obsidian vuole dunque che il giocatore interpreti The Outer Worlds a modo proprio, anche per quanto riguarda narrazione e gameplay. ...

The Outer Worlds sarà caratterizzato da un arsenale fuori dal comune - come il Raggio Miniaturizzante : The Outer Worlds è il nuovo RPG fantascientifico in sviluppo presso i ragazzi di Obsidian, il titolo è stato presentato durante i The Game Awards 2018 ma al momento non sappiamo quando potremo metterci le mani sopra. Nonostante questo, gli sviluppatori hanno condiviso molte informazioni con i fan, specialmente relative alle meccaniche di gioco e alla longevità. Grazie ad un recente Tweet pubblicato dagli sviluppatori, sappiamo che nel gioco ...

The Outer Worlds in azione in un nuovo video gameplay : GameInformer ha pubblicato un nuovo video di gameplay per The Outer Worlds. In questo video, il co-director, Tim Cain e il lead designer, Charles Staples, mostrano nuove sequenze di gioco e parlano di progettare un'esperienza di combattimento RPG soddisfacente (ispirata a Fallout: New Vegas).The Outer Worlds è mosso da Unreal Engine 4 e sarà un gioco di ruolo fortemente basato sulla storia. Le scelte influenzeranno non solo il modo in cui la ...

Da Fallout a The Outer Worlds - il nuovo RPG di Obsidian in un intenso video gameplay : Partorito dal genio folle di Tim Cain e Leonard Boyarski, ossia i creatori di Fallout, The Outer Worlds è stato una delle più luminose sorprese dei Game Awards 2018, capace di stupire buona parte del pubblico con il suo umorismo irriverente. Concepito come un gioco di ruolo in cui narrazione e azione danzano all'unisono, il videogame destinato a PlayStation 4, Xbox One e PC - in una data ancora da ufficializzare - ci trascina in un immaginario ...

Gli sviluppatori di The Outer Worlds discutono del confronto con Fallout 76 : Fallout 76 ha già subito tantissime critiche dopo il lancio, a causa di una serie di problemi che sembrano semplicemente peggiorare col tempo, Fallout 76 è un gioco che sembra semplicemente inadatto considerando per cosa è conosciuto il marchio. In seguito è arrivato il trailer di Obsidian per The Outer Worlds, il gioco di ruolo che sembra molto simile a quello che i fan vorrebbero da un moderno gioco di Fallout. Proprio all'interno del trailer ...

Gli sviluppatori di The Outer Worlds svelano dettagli su combattimento - "Tactical Time Dilation" e armi : The Outer Worlds di Obsidian Entertainment promette di essere un gioco che i fan dello sviluppatore adoreranno. Mentre i loro precedenti sforzi sono stati focalizzati sulle scelte decisionali e di dialogo, l'imminente FPS / GDR avrà una forte enfasi anche sul combatTimento. Proprio come i titoli Fallout di Bethesda, ci sarà un'opzione slow-mo in combatTimento che offre ai giocatori un vantaggio.Il co-director Tim Cain e il lead designer Charles ...

Per completare The Outer Worlds serviranno circa 40 ore : Per completare The Outer Worlds serviranno all'incirca 40 ore, comunica Obsidian. Come riporta PCgamer, The Outer Worlds è un RPG atteso entro la fine dell'anno, e in occasione di un'intervista con Game Informer, il co-regista Leonard Boyarsky ha detto che le dimensioni del gioco erano paragonabili a Star Wars: Knights of the Old Republic 2, o "forse un po 'più piccole". Per finire The Outer Worlds serviranno dunque tra le 15 e le 40 ore, ...

Sarà possibile completare The Outer Worlds senza far fuori nessun nemico? : Dopo la presentazione di The Outer Worlds durante The Game Awards 2018, i giocatori di tutto il mondo sono rimasti affascinati dal nuovo progetto su cui Obsidian Entertainment stava lavorando, e come possiamo vedere questo nuovo RPG potrebbe portare con sé interessanti meccaniche stealth.In una recente intervista, riporta Comicbook, gli sviluppatori principali Tim Cain e Leonard Boyarsky hanno risposto ad una serie di domande sul gioco, e quando ...

The Outer Worlds verrà distribuito anche in formato fisico : Il publisher Private Division ha oggi annunciato che The Outer Worlds (attesissimo RPG in sviluppo presso Obsidian Entertainment) verrà distribuito anche in versione fisica su PC, Xbox One e PS4. Il gioco avrà inoltre un costo base di 60 dollari.Come riporta Dualshockers, The Outer Worlds è stato annunciato solo poco tempo fa ed è già diventato uno dei titoli più attesi dell'anno, al momento non si conosce molto del gioco, tranne che sarà ad ...

L'atteso RPG The Outer Worlds è il protagonista della copertina di marzo di Game Informer : The Outer Worlds, il gioco RPG open-world annunciato nel dicembre 2018 dal publisher Private Division e dallo sviluppatore Obsidian Entertainment, è la cover story di Game Informer del marzo 2019, ha annunciato la rivista.Ecco la panoramica di Game Informer riportata da Gematsu:"All'interno, troverai 14 pagine piene di nuovi dettagli, immagini e artwork di The Outer Worlds. Abbiamo imparato a conoscere il lontano sistema stellare di Halcyon che ...

The Outer Worlds : Obsidian Entertainment è estremamente soddisfatta del supporto del publisher Private Division : The Outer Worlds è stato ben accolto dalla community quando è stato mostrato ai The Game Awards 2018 lo scorso mese, riporta WCCFtech. Ebbene lo studio per il suo titolo sta collaborando con Private Division, collaborazione si starebbe dimostrando un successo.Come riferiscono Tim Cain e Leonard Boyarsky, lo sviluppo del gioco sta andando molto bene, i ragazzi di Private Division si stanno dimostrando "meravigliosi. Capiscono tutti cosa stiamo ...