Blastingnews

: Mavaffanguru: nel libro di Prem Dayal il Messia ironico oltre l'artificiosità del reale - LisaDiGiovanni2 : Mavaffanguru: nel libro di Prem Dayal il Messia ironico oltre l'artificiosità del reale -

(Di sabato 23 febbraio 2019) Alzi la mano chi non ha mai visto un video di qualcuno che, su YouTube, Facebook o pseudo-social network vari, sprigionava il suo luccicante sorrisone a settecentottanta denti per spiegare, con tranquillità serafica e sostanziale precisione di intenti, come funziona il mondo, come è necessario approcciare una determinata situazione, come fare questo o come comportarsi con quello, salvo poi reindirizzare l'utente su servizi a pagamento per “completare” l'esperienza formativa.E alzi la mano anche chi non è mai incappato in persone reali inizialmente – secondo la propria opinione – capaci di colmare quella drammatica carenza di ispirazione odierna prima di rivelarsi, alla luce dei fatti, tutt'altro rispetto a quel riferimento spirituale che ognuno di noi, ora più che mai, ricerca ma non riesce a individuare per mettere a fuoco una parvenza di benessere interiore....