Maltempo nel Lazio | tre morti

Maltempo - cade un albero nel Cosentino : ferito un uomo : Un uomo è rimasto ferito a causa di un albero che è rovinosamente caduto al suolo. Il fatto è avvenuto questa mattina a Castrovillari (Cosenza) dove il forte vento sta provocando qualche disagio. L’uomo, colpito alla testa, è stato soccorso e accompagnato in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. L'articolo Maltempo, cade un albero nel Cosentino: ferito un uomo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - raffiche di vento e gelo. Tre morti nel Lazio. DIRETTA : Maltempo, raffiche di vento e gelo. Tre morti nel Lazio. DIRETTA Il Maltempo è tornato a sferzare l'Italia e in particolare le regioni meridionali. Ad Alvito il crollo di un muro ha ucciso due persone. A Guidonia un albero è caduto su un'auto: morto un uomo. Due feriti in Campania. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI Parole ...

Maltempo - tre morti nel Lazio : Centro-Sud tra gelo - neve e vento : gelo, neve e violente raffiche di vento: è tornato il Maltempo in Italia, in particolare al Centro-Sud. Tre vittime nel Lazio: due anziani sono morti ad Alvito, vicino a Frosinone, per il crollo di un muro che a causa del forte vento ha travolto in tutto quattro persone. A Guidonia, alle porte di Roma, un pino si è abbattuto su un’auto in via Maremmana, uccidendo sul colpo il conducente. La vittima, a bordo di una Fiat Panda, è un romeno di 45 ...

Maltempo - vento forte in Sicilia : vola tetto del palazzetto dello sport - 3 feriti nel Trapanese : Tre persone sono rimaste ferite nel Trapanese, a Paceco, colpite dal tetto del palazzetto dello sport, volato via a causa delle forti raffiche di vento. La struttura è finita all’interno della villa comunale. Il sindaco Giuseppe Scarcella ha allertato i tecnici degli uffici comunali per verificare le condizioni dei feriti e i danni. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze del 118. L'articolo Maltempo, vento forte in Sicilia: ...

Maltempo Campania : fiocchi di neve vicino al mare nel Vesuviano : Spettacolo insolito a Ercolano (Napoli): fiocchi di neve a bassa quota e in prossimità del mare. Il fenomeno è accompagnato da forti raffiche di vento e temperature gelide. A Portici (Napoli) sono chiusi tutti i parchi e il cimitero comunale. Oggi niente lezioni a Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano. L'articolo Maltempo Campania: fiocchi di neve vicino al mare nel Vesuviano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : gelo - vento e neve al sud. Nel napoletano un albero cade su un auto : Torna l'inverno, ma per poco al Centrosud: l'ondata di freddo che dalla Russia è dilagata sui Balcani, infatti, sta coinvolgendo anche una parte dell'Italia. A San Sebastiano al Vesuvio, nel ...