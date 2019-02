Gossip Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | lei finalmente incinta?

lanostratv

: Cecilia Rodriguez, nuovo sfogo sul matrimonio con Ignazio Moser: “Lo faccio crescere, poi vediamo”… - BlitzQuotidiano : Cecilia Rodriguez, nuovo sfogo sul matrimonio con Ignazio Moser: “Lo faccio crescere, poi vediamo”… - Mafia_Capitale : Gossip: un incidente inaspettato per Cecilia Rodriguez - KontroKulturaa : Gossip: un incidente inaspettato per Cecilia Rodriguez - -

(Di sabato 23 febbraio 2019): figlio in arrivo? Parla lei Continuano ad essere sulla cresta dell’onda e ad attirare i riflettori: stiamo parlando di. Gli ex concorrenti dell’indimenticabile seconda edizione del Grande Fratello Vip non hanno mai nascosto la voglia di mettere su famiglia. Da mesi si mormora l’arrivo di un piccolo, in diverse occasioni, hanno detto di voler diventare presto genitori e di sentirsi pronti per fare questo grande passo.? La sorella di Belen ai microfoni di Tabloit.it ha confessato:“Sonoda tipo sei anni. Uscirà più grande!”.Niente figlio, almeno per ora, né pancino sospetto nelle foto recenti. Quel che è certo invece è che lei e il fidanzato sono sempre più innamorati, come mostrano i messaggi d’amore che scrivono ...