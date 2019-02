Che piglio | la Vestager | quando ci spiega la ' via europea' per il futuro

De Zerbi : «Siamo contenti è perché abbiamo avuto il piglio giusto» : L’allenatore del Sassuolo De Zerbi al termine della gara di Coppa Italia contro il Napoli: Convinto del gol annullato? «E’ difficile dare un giudizio, poi non sono abituato ad entrare negli errori degli arbitri. Siamo contenti è perché abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto il piglio giusto che deve essere il nostro» Un inizio del campionato ottimo «abbiamo iniziato bene poi qualche giocatore determinante fuori, quindi ...

MotoGp - Valentino Rossi dj nella notte di San Silvestro : il Dottore fa ballare tutti a Madonna di Campiglio - c'è anChe Cecilia Rodriguez [... : Il nove volte campione del mondo ama la musica ed il divertimento e, nella notte di San Silvestro, ha vestito i panni di dj per qualche minuto , non è la prima volta>>> VEDI QUI , : Valentino Rossi ...

MotoGp – Valentino Rossi dj nella notte di San Silvestro : il Dottore fa ballare tutti a Madonna di Campiglio - c’è anChe Cecilia Rodriguez [VIDEO] : Valentino Rossi fa ballare tutti nel veglione di Capodanno di Madonna di Campiglio: il Dottore diventa dj per una notte, mentre Cecilia Rodriguez danza sulla sua musica Valentino Rossi ha festeggiato il capodanno a Madonna di Campiglio: il Dottore si trova nella località sciistica da qualche giorno ormai, in compagnia della sua bella fidanzata Francesca Sofia Novello e del suo gruppo di amici, col quale ama divertirsi in pista, con ...

Valentino Rossi veloce anChe con lo snowboard - il racconto dello sciatore a Madonna di Campiglio : “ricorderò sempre la discesa velocissima dietro quest’uomo” [FOTO] : Valentino Rossi non si smentisce mai: il Dottore velocissimo anche con lo snowboard. Il racconto dello sciatore che ha incontrato il pilota Yamaha sulla pista di Madonna di Campiglio Valentino Rossi, si sa, ama la velocità in tutte le sue forme. Non solo due o quattro ruote per il Dottore: il nove volte campione del mondo ama anche l’adrenalina sulla neve. Il pilota Yamaha sta trascorrendo qualche giorno in compagnia della sua ...

Sci alpino - Pagelle slalom Madonna di Campiglio e CourChevel : Yule la sorpresa - Razzoli redivivo e Shiffrin devastante : Oggi si sono disputate il due slalom maschile e femminile di Madonna di Campiglio e di Courchevel, tappe valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono messi maggiormente in luce e degli azzurri di riferimento. slalom MASCHILE Madonna DI Campiglio Daniel Yule 9: L’elvetico si esalta sulla mitica 3-Tre. Il muro del Canalone Miramonti è il suo pane e sfruttando abilmente anche gli errori ...

Slalom speciale Madonna di Campiglio - vince lo svizzero Yule. Fuori HirsCher - quinto Razzoli : Ora breve pausa natalizia anche per la coppa del mondo uomini. Poi si riparte ma si resta in Italia, a Bormio: venerdì 28 e sabato 29 sulla pista Stelvio tornano i velocisti con una discesa ed un ...

VIDEO HirsCher e Kristoffersen - le inforcate nella seconda manChe dello slalom di Madonna di Campiglio : Lo svizzero Daniel Yule vince inaspettatamente lo slalom di Madonna di Campiglio e conquista il primo successo in Coppa del Mondo. Alle sue spalle giunge l'aust

a Campiglio fuori HirsCher - vince Yule : ANSA, - MADONNA DI Campiglio 22 DIC - A Madonna di Campiglio il campione austriaco Marcel Hircher, che era a comando, è uscito nella seconda. Prima di lui era uscito il norvegese Henrik Krisoffersen ...

Slalom Madonna di Campiglio - Yule vince una gara pazza! 5° un rinato Razzoli - fuori HirsCher e Kristoffersen! : Succede di tutto nella seconda manche dello Slalom di Madonna di Campiglio. Sulla 3-Tre inforcano alla terza porta sia l’austriaco Marcel Hirscher sia il norvegese Henrik Kristoffersen, rispettivamente primo e secondo a metà gara: un film già visto alle ultime Olimpiadi di PyeongChang 2018. Strada spianata, dunque, per lo svizzero Daniel Yule: l’elvetico si esalta sul ripido muro del Canalone Miramonti e conquista la prima vittoria ...

Slalom Madonna di Campiglio - Yule vince una gara pazza! 5° un rinato Razzoli - fuori HirsCher e Kristoffersen! : Succede di tutto nella seconda manche dello Slalom di Madonna di Campiglio. Sulla 3-Tre inforcano alla terza porta sia l’austriaco Marcel Hirscher sia il norvegese Henrik Kristoffersen, rispettivamente primo e secondo a metà gara: un film già visto alle ultime Olimpiadi di PyeongChang 2018. Strada spianata, dunque, per lo svizzero Daniel Yule: l’elvetico si esalta sul ripido muro del Canalone Miramonti e conquista la prima vittoria ...

LIVE Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2018 in DIRETTA : seconda manChe. Duello HirsCher-Kristoffersen. Vinatzer fuori - Moelgg e Razzoli da top ten! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello Slalom di sci alpino, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 maschile. Sulla splendida pista 3-Tre, il celebre “Canalone Miramonti”, andrà in scena la tanto attesa gara tra i pali stretti, sotto le luci dei riflettori, per uno spettacolo davvero incredibile sulle nevi italiane. Su un tracciato preparato in maniera impeccabile dagli organizzatori, Marcel Hirscher è rimasto ...

Slalom Madonna di Campiglio streaming video Rai : via alla 2manChe - azzurri protagonisti! - CdM sci - : Diretta Slalom Madonna di Campiglio streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri , oggi 22 dicembre, .

LIVE Slalom speciale Madonna di Campiglio 2018 - diretta classifica tempo reale sci alpino maschile : 5 azzurri qualificati alla 2ª manChe - ... : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom speciale Madonna DI Campiglio 2018 3-Tre , Pinzolo/Tre Ville, , quattordicesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 SECONDA manche ...

LIVE Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2018 in DIRETTA : seconda manChe. Duello HirsCher-Kristoffersen - Vinatzer e Razzoli fanno sognare l’Italia : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello Slalom di sci alpino, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 maschile. Sulla splendida pista 3-Tre, il celebre “Canalone Miramonti”, andrà in scena la tanto attesa gara tra i pali stretti, sotto le luci dei riflettori, per uno spettacolo davvero incredibile sulle nevi italiane. Su un tracciato preparato in maniera impeccabile dagli organizzatori, Marcel Hirscher è rimasto ...