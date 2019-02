romadailynews

: Autodemolitori. Montuori: “Mai fatto accordi con Regione Lazio”: Autodemolitori. Montuori… - romadailynews : Autodemolitori. Montuori: “Mai fatto accordi con Regione Lazio”: Autodemolitori. Montuori… -

(Di sabato 23 febbraio 2019): “MaiconLazio”. L’assessore: “Forti dubbi su permessi in aree con abusi edilizi”.“In merito alla riunione convocata in Prefettura sulla questione deglici tengo a precisare che in quella sede non fu presa alcuna decisione e alcun accordo con laCosì in una nota l’Assessore all’Urbanistica Luca“Come assessorato abbiamo illustrato le modalità di verifica in merito alle aree compatibili in base alle destinazioni di piano regolatore generale e ai vincoli generali.Alla proposta di deroga avanzata dallaabbiamo espresso come Roma Capitale forti dubbi in merito a problematiche urbanistiche e alla impossibilità di rilasciare permessi per aree in cui sono presenti importanti abusi edilizi.Non ci sono state altri momenti di confronto dopo questo ...