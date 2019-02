Maxi Lopez | ' Rifiutai Wanda Nara come agente Icardi non è più lo stesso'

Maxi Lopez : "Icardi peggio di Wanda - con lui non ho rapporti" : Non sono certo momenti semplici quelli che stanno vivendo Wanda Nara e Mauro Icardi . Dopo le numerose polemiche legate al rinnovo del contratto dell'attaccante argentino con l'Inter, dovute all'...

Maxi Lopez attacca Wanda Nara su Twitter : 'Ho tante cose da raccontare' : In questi giorni, l'aria tesa che si respira in casa Inter si sta ripercuotendo anche nella sfera personale della famiglia Icardi-Nara. La compagna del calciatore, infatti, è stata fortemente presa di mira, sia sui social che fisicamente, basti infatti pensare alla sassata contro la sua auto. A parlare, in modo decisamente negativo, della compagna e procuratrice di Icardi questa volta ci ha pensato il suo ex Maxi Lopez. Il calciatore, infatti, ...

Selvaggia Lucarelli difende Wanda Nara dal suo ex marito 'bifolco'. Maxi Lopez replica : 'Ne ho da raccontare su di loro' : 'È una delle figure più rivoluzionarie nel mondo femminile dell' ultimo secolo. Altro che Asia Argento. Wanda si prende tutto, non rinunciando a nulla. Non sparisce dalle cronache e dal gossip, non ...

'Bifolco'. 'Presunta signora'. Su Wanda è scontro tra Lucarelli e Maxi Lopez : Viene definito "caso Icardi", ma Wanda Nara è la grande protagonista. Dopo la perdita della fascia di capitano dell'Inter e il rifiuto della convocazione per la gara di Europa League contro il Rapid ...

Maxi Lopez vs. Wanda Nara e Selvaggia Lucarelli : 'tante cose potrei raccontare di queste 2 nella Milano by night' : 34enne calciatore argentino, Maxi Lopez è stato sposato con Wanda Nara, attuale moglie di Mauro Icardi, dal 2008 al 2013. In 5 anni i due hanno dato alla luce tre figli, separandosi rumorosamente. Puntualmente, infatti, tra Wanda e Maxi riesplode la polemica. A riaccendere la miccia, negli ultimi giorni, è stata Selvaggia Lucarelli, che ha difeso la Nara da quel che Lopez le disse, nel 2013, quando l'argentina lo lasciò. "'Chi vuoi che ...

Maxi Lopez vs Selvaggia Lucarelli : Un tweet al vetriolo contro Selvaggia Lucarelli, definita "presunta signora" da Maxi Lopez . Al centro dello scontro, l' affaire Wanda Nara e l'articolo in difesa della signora Icardi pubblicato ieri ...

Caso Icardi – Anche Maxi Lopez nella ‘mischia’ : Selvaggia Lucarelli difende Wanda Nara - ma l’ex marito non ci sta! [FOTO] : Il caos generato dal Caso Icardi-Inter coinvolge Anche l’ex marito di Wanda Nara: Selvaggia Lucarelli lo tira in ballo e il calciatore argentino si difende sui social Il Caso Icardi sta infiammando le prime pagine dei giornali e le discussioni calcistiche in ogni dove. È giusto togliere la fascia di capitano a Mauro? È giusto il ruolo ricoperto dalla moglie-procuratrice Wanda Nara nell’affaire tra il calciatore e l’Inter? ...

Milan - Maxi Lopez è nostalgico : 'La maglia più bella del mondo' : Visualizza questo post su Instagram Lá maglietta rossonera più bella del mondo, L'unica... #tbt # @iamzlatanibrahimovic @acMilan Un post condiviso da Maxi Lopez , @officialMaxiLopez, in data: Gen 31, ...

Maxi Lopez attacca Wanda Mara mi chiama quando Icardi non c’è : Maxi Lopez dalle pagine del settimanale argentino “Olè”, attacca duramente l’ex moglie Wanda Nara: “quando suo marito è in ritiro, mi cerca. Mi chiama, ma io non voglio cascarci più”. “Le cose non vanno bene. Mi adeguo e lei non assolve al ruolo di madre. Cerco di sfuggire a queste polemiche per non confondere i bambini. Voglio mantenere il rapporto con i miei figli e nient’altro. Ma lei chiama solo in ...

Maxi Lopez su Wanda Nara : "Mi chiama quando Icardi è in ritiro" : Da quando Wanda Nara è diventata l'agente del marito, il centravanti dell'Inter Mauro Icardi, i tifosi nerazzurri non dormono da tempo sonni tranquilli: la soubrette argentina li sta facendo disperare come non mai in quanto Maurito non vorrebbe rinnovare il contratto con l'Inter, con la moglie che fa il bello e il cattivo tempo come un Mino Raiola qualunque.La Fifa intanto vorrebbe realizzare una legge per la quale l'agente di un calciatore ...

Inter - Wanda furiosa con Maxi Lopez : "Nessuno può credergli" : - wan, @Wandaicardi27, 12 gennaio 2019 Nemmeno la persona più ignorare al mondo potrebbe credere alle dichiarazioni di ML. La cosa più vergognosa è che un giornale voglia denigrare me e la mia ...