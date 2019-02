Maltempo | vento a Napoli | verso un cambio di percorso per la Family Run Friends

Maltempo Campania : domani sabato 23 Febbraio 2019 scuole chiuse a Napoli - Benevento e nell’area Vesuviana : domani scuole di ogni ordine e grado chiuse a Napoli e a Benevento a causa del Maltempo. Lo hanno deciso i rispettivi Sindaci in considerazione dell’allerta meteo della Protezione civile che prevede a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani vento forte e persistente ed un brusco abbassamento delle temperature. Resteranno chiusi anche il Cimitero e la Villa comunale “per la presenza di alberi ad alto fusto che per ...

Maltempo Campania : forte vento a Sud di Salerno - Vigili del Fuoco al lavoro : Diversi interventi dei Vigili del Fuoco nel Vallo di Diano e nell’area del Bussento, a sud di Salerno, a causa delle forti raffiche di vento che hanno provocato, tra l’altro, la caduta di alberi, di pali della luce e cartelloni stradali. Sulla Strada Statale Bussentina, arteria che collega il Valdiano con il Golfo di Policastro, nei pressi dello svincolo per Caselle in Pittari, un’auto in transito è stata distrutta da un grosso ...

Maltempo - vento forte in Calabria : crollata l’antenna radio della Capitaneria di porto di Crotone : Forti raffiche di vento si registrano in Calabria dalla serata di ieri: danni e disagi in provincia di Crotone, in particolare nei centri abitati della costa. Il vento ha provocato il crollo dell’antenna radio della Capitaneria di porto e sradicato il cancello d’ingresso della caserma. Il traliccio che sorregge l’antenna è stato recuperato dai Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Le forti raffiche hanno anche ...

Maltempo - vento forte a Taranto : crolla pinnacolo della chiesa di Massafra : Forti raffiche di vento si registrano in queste ore nella provincia di Taranto: nel centro storico di Massafra è crollato uno dei 4 pinnacoli della chiesa di San Benedetto, che risale all’epoca del 1600 ed è di origine barocca. I frammenti sono caduti sull’asfalto. Nei mesi scorsi i cittadini avessero segnalato una sorta di “assottigliamento” della parte crollata. L'articolo Maltempo, vento forte a Taranto: crolla ...

Maltempo Emilia Romagna - la Regione : alle prese con un evento straordinario : L’argine a Castel Maggiore ricostruito e rimesso in sicurezza in sei giorni e via Lame, la strada che corre parallela al fiume, distrutta e interrotta, anch’essa ripristinata e riaperta al traffico entro questa settimana. Con una lunga relazione in assemblea legislativa questa mattina l’assessore regionale alla Protezione civile e Difesa del suolo dell’Emilia-Romagna, Paola Gazzolo, ha illustrato le cause e gli interventi ...

Maltempo : neve e vento sulle strade laziali - attivi spazzaneve e spargisale : Astral Infomobilità rende noto che si registrano “neve e ghiaccio sulle strade regionali 666 di Sora e 509 di Forca d’Acero dove sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. L’azienda invita a prestare particolare attenzione sulla 509 dove si segnala anche vento forte in vari tratti dal km 20+000 al km 9+680.” L'articolo Maltempo: neve e vento sulle strade laziali, attivi spazzaneve e spargisale sembra essere ...

Maltempo - bufera di vento a Napoli e Capri : volano alberi e tettoie - due feriti [LIVE] : Il forte vento che si è abbattuto su Napoli e dintorni nel pomeriggio ha fatto danni in più punti della città. Solo spavento ma nessuna conseguenza per un albero completamento sradicato in via de Pretis. L’arbusto, un olivastro piantato vicino al gazebo di un bar, si è alzato in volo finendo la propria corsa dieci metri più in là su un’auto parcheggiata. I residenti da tempo lamentano di aver segnalato come l’albero fosse già ...

Maltempo in Campania : vento devastante su Napoli - ci sono gravi danni [VIDEO] : Il transito del "fronte freddo" in scorrimento sull'Italia ha raggiunto anche Napoli : l'impatto dell'aria fredda, in contrasto con aria piuttosto mite situata nei bassi strati nell'area partenopea,...

Maltempo - Astral : nevischio e vento forte sulla A24 Roma-Teramo : ”nevischio sulla A24 Roma-Teramo all’altezza della Valle del Salto. vento forte, invece, all’altezza di Castel Madama. Prestare attenzione’‘. Lo comunica in una nota Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo, Astral: nevischio e vento forte sulla A24 Roma-Teramo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : nevischio e vento forte sulla A24 Roma-Teramo : Astral Infomobilità comunica che si registra “nevischio sulla A24 Roma–Teramo all’altezza della Valle del Salto. vento forte, invece, all’altezza di Castel Madama. Prestare attenzione.“ L'articolo Maltempo: nevischio e vento forte sulla A24 Roma-Teramo sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Lazio : Maltempo e vento da domani : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, lunedi’ 11 febbraio 2019, e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio: venti di burrasca nord-occidentali sui settori costieri. Mareggiate lungo le coste esposte”. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. “Il ...

Ritorna il Maltempo : pioggia e vento in arrivo e neve sulle Alpi : ROMA - La primavera può attendere: le temperature miti di queste ore e il sole stanno per lasciarci, almeno per qualche giorno. Una perturbazione in arrivo dall'Atlantico supererà nelle prossime ore ...

Ritorna il Maltempo : pioggia e vento in arrivo e neve sulle Alpi : Perturbazione atlantica in arrivo sull'Italia: ma veloce com'è arrivata si sposterà al sud per poi passare

Maltempo Sicilia : vento forte nel Catanese - decine di interventi dei pompieri : Lunga notte di lavoro per le squadre operative del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania a causa degli effetti del Maltempo e delle forti raffiche di vento: finora sono 45 gli interventi eseguiti e circa 20 richieste sono in corso di espletamento e in attesa. Si registrano principalmente alberi, rami e pali caduti su strada, tegole sconnesse e pericolanti, serrande e verande danneggiate, cornicioni e intonaci pericolanti. Le zone ...