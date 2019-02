Luigi Di Maio ha incontrato Christian Masset | l’ambasciatore francese a Roma

Luigi Di Maio e il nuovo corso di M5S. Da Movimento a - quasi - partito : ... mito originario o fondativo per antonomasia; il secondo si è riservato un ruolo di "battitore libero" di cui si serve, da un lato, per richiamare gli scenari futuri della politica, e direi del mondo ...

Flavio Briatore sente Maria Elena Boschi e spappola Luigi Di Maio : 'Pensa se questo...' : È cosa nota, a Flavio Briatore non piacciono affatto i grillini e tanto meno Luigi Di Maio . Ovvio, per un manager abituato a lavorare e a sudare. Da tutta la vita. E così, nel magico mondo di Twitter, accade che un commento di Maria Elena Boschi scateni mister Billionaire contro Di Maio. Il punto è che il capetto grillino, in seguito ai dati diffusi dall'Istat circa l'aumento di ...

Quanto guadagna Luigi di Maio : stipendio e dichiarazione redditi : Quanto guadagna Luigi di Maio: stipendio e dichiarazione redditi Luigi Di Maio, Quanto guadagna e lo stipendio Ma, in sostanza, Quanto guadagna chi è stato posto a capo dell’ esecutivo? Per rispondere a questa domanda, in ossequio a una mai tramontata esigenza di chiarezza e trasparenza, sono spuntate le dichiarazioni dei redditi della squadra di governo di Giuseppe Conte. Oggi riprenderemo la classifica redatta da Libero dei redditi più alti ...

Luigi Di Maio massacrato dal M5s : "Miserabili - traditori". E cala le braghe : la sua resa : «Miserabili», «traditori», schiavi di un «sovrano». Sono gli stralci quotidiani di una discussione drammatica che sta attraversando il Movimento Cinque Stelle. Crisi di crescita, dice qualcuno. Momento di difficoltà, ammette qualcun' altro. Ma che ci sia, è indubbio. Si vede tra i parlamentari. Trac

Giuseppe Conte alle corde - lo sfogo : "A cosa mi hanno ridotto Matteo Salvini e Luigi Di Maio" : Semplicemente stravolto. Le voci rilanciate dal Corriere della Sera sono piuttosto inquietanti: danno conto di un Giuseppe Conte in riserva, assoluta. Si legge infatti che ai piani alti di Palazzo Chigi i funzionari di vecchia data si sfogano in questo modo: "Ormai facciamo solo ratifiche di trattat

Luigi Di Maio - l'ombra di Massimo D'Alema : il giorno in cui può fare una fine atroce : Un' ombra, in questi giorni, insegue Luigi Di Maio: è quella di Massimo D'Alema. Nel 2000 il presidente dei Ds si dimise dalla guida del governo dopo la batosta ricevuta dal centrosinistra alle elezioni regionali. Era un voto amministrativo, D' Alema non era tenuto a lasciare, però la sua posizione

Maria Elena Boschi - le cifre con cui inchioda Luigi Di Maio : "Perché è solo un bugiardo" : "Luigi Di Maio è un bugiardo". L'attacco è di Maria Elena Boschi. Su Twitter, si sfoga commentando le cifre relative alle nuove assunzioni: "I dati positivi del 2018 sono i nostri, non i suoi. Anzi. Da maggio -75 mila occupati, -122mila a tempo indeterminato. Oggi il ministro della disoccupazione ha

Luigi Di Maio sul 'no' al processo a Matteo Salvini : 'Ha vinto la democrazia diretta' : Il Vicepremier e leader del partito politico 'Movimento 5 stelle', vincitore alle elezioni dello scorso 4 marzo, si è concesso ad un'intervista rilasciata ai microfoni del programma 'Di martedì', condotto da Giovanni Foris su La7. Luigi Di Maio ha tenuto ad avere voce in capitolo a margine del mancato processo a Matteo Salvini, il quale, secondo il Tribunale dei Ministri di Catania, sarebbe dovuto essere processato con il capo d'imputazione di ...

Luigi Di Maio - il retroscena : vicepremier in difficoltà - chiede aiuto a Beppe Grillo : Dopo il voto sulla Diciotti e l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvin i il Movimento 5 stelle è a pezzi. I grillini rischiano di perdere altri quattro o cinque senatori e a Luigi Di Maio non ...

Luigi Di Maio - l'offerta ai dissidenti del M5S : dentro il governo tre loro ministri : Il voto su Salvini con la piattaforma Rousseau si sta rivelando un boomerang per Luigi Di Maio. Perchè, come scrive Il Giornale, è vero che il 59% di coloro che hanno votato si sono espressi contro il processo a Salvini e a favore del governo, quindi anche dello stesso leader M5S. Ma è anche vero ch

Luigi Di Maio ostaggio di se stesso : Onestà ci spiegano i dizionari è la disposizione d'animo a essere leali, corretti. Onestà - oggi è anche la parola gridata nelle piazze e soffiata dal M5s qui e là, dove vien buona. Si è fatta ...

Luigi Di Maio - la minaccia ai "ribelli" M5S : ecco chi rischia l'espulsione : Beppe Grillo che è una scheggia impazzita ("nei prossimi giorni pranzerò con lui"), Davide Casaleggio un padre sempre più ingombrante, Alessandro Di Battista che si è rivelato un boomerang per i suoi eccessi verbali e per la mancanza di autocontrollo coi media. Luigi Di Maio si sente sempre più solo

