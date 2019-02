Draghi difende l' Europa | «Uscire dalla Ue non dà maggiore sovranità»

Draghi difende l'Europa e boccia il deficit : Nella trattativa sulla manovra tra Italia e Ue irrompe il presidente della Bce che difende l'euro: 'è un fattore di stabilità anche se l'Europa della moneta unica non è perfetta...fare più deficit non ...

Draghi difende l'euro : "Uscire non garantisce la sovranità monetaria" : Il presidente della Bce Mario Draghi interviene ancora una volta in difesa del l'euro . Le sue parole arrivano a margine di un evento culminato col conferimento di un Phd 'honoris causa' da parte della ...

Draghi difende Ue e spinge per riforme : 12.41 "Mi sento più orgoglioso di essere italiano".Così Draghi , presidente Bce,al conferimento di Phd Honors Causa a Pisa E poi: "Nel resto del mondo il fascino di ricette e regimi illiberali si diffonde, a piccoli passi si rientra nella storia.Per questo il progetto europeo è ancora più importante.".E "Non è ovvio che un Paese tragga ...

Draghi difende Ue e spinge per riforme : 12.41 Draghi difende Ue e spinge per riforme "Mi sento più orgoglioso di essere italiano".Così Draghi , presidente Bce,al conferimento di Phd Honors Causa a Pisa E poi: "Nel resto del mondo il fascino di ricette e regimi illiberali si diffonde, a piccoli passi si rientra nella storia.Per questo il progetto europeo è ancora più importante.".E "Non è ovvio che un Paese tragga ...

Draghi difende Ue e spinge per riforme : 12.41 "Mi sento più orgoglioso di essere italiano".Così Draghi, presidente Bce,al conferimento di Phd Honors Causa a Pisa E poi: "Nel resto del mondo il fascino di ricette e regimi illiberali si diffonde, a piccoli passi si rientra nella storia.Per questo il progetto europeo è ancora più importante.".E "Non è ovvio che un Paese tragga vantaggi in termini di sovranità monetaria dal non essere parte dell'euro"."Per porre i Paesi euro al riparo ...