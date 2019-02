Antitrust multa Wizz Air e Ryanair per il caso trolley a pagamento

Antitrust - multa 4 mln a Ryanair e Wizz : 0.00 L'Antitrust ha multato Ryanair e Wizzair, rispettivamente per 3 milioni e 1 milione di euro, per pratica commerciale scorretta. Le modifiche apportate alle regole di trasporto del bagaglio a mano grande, il trolley, ingannano il consumatore sull'effettivo prezzo del biglietto, non includendo più nella tariffa base un elemento essenziale del contratto di trasporto aereo qual è il "bagaglio a mano grande", scrive l'Antitrust. Le compagnie ...

Trolley a pagamento - Antitrust multa Ryanair per 3 milioni : “Bagaglio a mano è un diritto” : L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha multato le compagnie aeree low cost Ryanair e Wizz Air per le nuove politiche sul bagaglio a mano perché quest'ultimo "è un elemento essenziale del servizio di trasporto aereo e il suo trasporto deve essere permesso senza sostenere alcun costo aggiuntivo"Continua a leggere

Sky multata dall’Antitrust per il caso Dazn : “informazioni non chiare sul pacchetto Calcio per la stagione 2018/2019” : Sky e Dazn si sono divise le gare di campionato di Serie A per la stagione 18-19, l’Antitrust è intervenuto per multare l’emittente televisiva “Sky non ha fornito informazioni chiare e immediate sul contenuto del pacchetto Calcio per la stagione 2018/2019“, l’Antitrust ha perciò multato il colosso televisivo, 7 milioni di euro di multa per non essere stato chiaro nei confronti dei propri abbonati. Sky ha però ...

