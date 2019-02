Android 9 Pie raggiunge Xiaomi Mi 8 Lite e Mi Max 3 nella versione stabile in Cina

L’aggiornamento ad Android Pie di Xperia XA2 e XA2 Ultra causa il brick di molti smartphone : In Russia, Belarus e Kazakistan è arrivato l'aggiornamento ad Android Pie per Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra, ma molti utenti lamentano il brick dello smartphone dopo l'installazione; l'azienda sta lavorando ad un fix. L'articolo L’aggiornamento ad Android Pie di Xperia XA2 e XA2 Ultra causa il brick di molti smartphone proviene da TuttoAndroid.

Due nuovi rilasci Android 9 Pie su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : link firmware e tempi per l’Italia? : Continua a gonfie vele la distribuzione di Android 9 Pie su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus. Dopo il primo firmware con a bordo anche la nuovissima interfaccia OneUI lanciato mercoledì 20 febbraio in Germania, anche oggi possiamo confermare il prosieguo del roll-out in altri due nuovi paesi europei, il che lascia ben sperare senz'altro anche l'Italia. Stiamo parlando sempre dei pacchetti G950FXXU4DSBA and G955FXXU4DSBA con cui appunto Android 9 ...

Lieto fine Xiaomi Mi 6 - Mi MIX 2 e Mi Note 3 : tutti con Android Pie : Le notizie relative allo Xiaomi Mi 6 non potevano essere migliori quest'oggi: il dispositivo, insieme al Mi MIX 2 ed al Mi Note 3: il tris di dispositivi riceverà l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie, che era stato nelle scorse ore messo in discussione per il primo terminale citato. Ci ha pensato un altro ingegnere a correggere il tiro (come riportato da 'gizchina.com'), aumentando le possibilità di ricezione dell'ultima distribuzione Android da ...

Samsung farà rimappare il tasto Bixby su tutti i Galaxy con Android 9 Pie : Samsung annuncia che tutti i flagship della linea Galaxy che aggiornati a Android 9 Pie riceveranno la possibilità di rimappare il tasto dedicato a Bixby.

Le app sul Google Play Store dovranno supportare Android 9 Pie entro fine 2019 : Le applicazioni nuove e quelle aggiornate presenti sul Google Play Store saranno tenute ad implementare il supporto ad Android 9 Pie entro la fine del 2019.

La Pixel Experience basata su Android 9 Pie arriva su Samsung Galaxy Note 9 con un porting : La Pixel Experience arriva su Samsung Galaxy Note 9: provate il tocco "made by Google" di Android 9 Pie sul vostro Note 9, grazie ad un porting.

Nokia 2.1 riceve Android 9 Pie nonostante il solo GB di RAM : risparmio non fa rima con arretratezza : Può uno smartphone con appena un gigabyte di RAM ottenere Android 9 Pie? No? E invece può, come dimostra l'aggiornamento spedito ai Nokia 2.1

Xiaomi Mi 6 riceverà l'aggiornamento ad Android 9 Pie - insieme a Mi MIX 2 e Mi Note 3 : A differenza di quanto affermato nei giorni scorsi, Xiaomi ha deciso di aggiornare a Android 9 Pie anche Xiaomi Mi 6, insieme a Mi MIX 2 e Mi Note 3.

Bixby in italiano e prestazioni al top per Samsung Galaxy S8 : bene l’aggiornamento Android Pie : Da alcune ore è scattata ufficialmente la distribuzione dell'aggiornamento Android Pie per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8. Come riportato nella giornata di ieri, la diffusione risulta avviata in Germania, dove il pubblico da circa 24 ore sta testando i punti di forza e di debolezza del pacchetto software, ma come sempre avviene in questi casi ci sono anche tante persone in Italia che si ritrovano con la variante del ...

Nokia 8 e Nokia 6 ricevono Android 9 Pie - Samsung Galaxy A7 (2018) accoglie la beta della One UI : Tre smartphone abbracciano Android 9 Pie: Nokia 8 e Nokia 6 in versione stabile, per Samsung Galaxy A7 (2018) invece arriva la beta della Samsung One UI

Xiaomi Mi 6 potrebbe non ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie : Secondo quanto afferma un ingegnere Xiaomi, la compagnia cinese non avrebbe intenzione di rilasciare l'aggiornamento a Android 9 Pie per Xiaomi Mi 6.

Android 9 Pie per Redmi Note 5 e Redmi Note 6 Pro è in arrivo : Xiaomi cerca beta tester per la Global Beta : Arrivano ottime notizie per tutti coloro che posseggono uno Xiaomi Redmi Note 5 o uno Xiaomi Redmi Note 6 Pro e che sono in attesa di saperne di più sull'aggiornamento ad Android 9 Pie.

Google Camera per Samsung Galaxy S9 con Android Pie : tutti i link al download : I possessori dei Samsung Galaxy S9 che utilizzano la Google Camera avranno scoperto sulla propria pelle che l'app non funziona più una volta aggiornati i propri dispositivi all'ultima distribuzione Android 9.0 Pie con One UI. Se proprio non riuscivate ad ottenere i risultati desiderati con il software proprietario del colosso sudcoreano, sappiate che è stato di recente diffuso un fix che vi permetterà di riprendere ad utilizzare Google Camera a ...

Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ iniziano a ricevere Android 9 Pie stabile : Samsung ha avviato il rollout di Android 9 Pie e della Samsung One UI su Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ in Germania.