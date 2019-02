Zio Toni | ' Murray è stato l' unico a insidiare Federer | Nadal e Djokovic'

Tria sconfessa Di Maio e Toninelli : Alitalia non sarà naZionalizzata : Ministro Economia Tria, presto per parlare di manovra correttiva Parigi, 21 feb 08:25 - (Agenzia Nova) - Secondo il ministro dell’Economia italiano, Giovanni Tria, è ancora troppo presto per parlare di manovra correttiva. Lo riferisce il quotidiano “Le Figaro”, spiegando che le dichiarazioni del min

Venezia - Grandi Navi : Ministro Toninelli - Sindaco e Presidente AdSP su "soluZioni" : Soluzioni a medio e lungo termine alternative per tenere fuori da Venezia le Grandi Navi , il Ministero Infrastrutture e Trasporti prosegue i "lavori" di approfondimento per trovare la più idonea ...

Silvio Berlusconi lascia a Antonio Tajani il posto di capolista di Forza Italia nella circoscriZione Centro : Lo aveva anticipato a Porta a Porta da Bruno Vespa , che non si sarebbe candidato in tutte le circoscrizioni come capolista di Forza Italia in vista delle prossime elezioni europee del 26 maggio. E ...

Diciotti - la procura chiede l'archiviaZione per Conte - Di Maio e Toninelli : Come per Salvini, anche per Conte, Di Maio e Toninelli la procura di Catania ha chiesto l'archiviazione sul "caso Diciotti". I tre esponenti del governo, iscritti nel registro degli indagati la scorsa settimana, sono ora nelle mani del Tribunale dei ministri che dovrà decidere se chiudere tutto in un cassetto oppure procedere comunque nei confronti degli indagati.Non sono state ancora rese note le motivazioni che hanno spinto il procurato ...

Caso Diciotti - la procura di Catania chiede l’archiviaZione per Conte - Di Maio e Toninelli : Questa mattina è stata notificata la richiesta di archiviazione sul Caso Diciotti da parte della procura di Catania per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per il vicepremier Luigi Di Maio e per il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. L'articolo Caso Diciotti, la procura di Catania chiede l’archiviazione per Conte, Di Maio e Toninelli proviene da Il Fatto Quotidiano.