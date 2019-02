Trame Una Vita | Ursula scopre che Olga ha un marchio inciso sul corpo

Trame iberiche Una Vita fino al 22 febbraio : Telmo e Lucia annunciano il loro matrimonio : Le Trame delle puntate della soap Una Vita che andranno in onda nella penisola iberica fino al 22 febbraio, sono molto avvincenti. Protagonisti delle stesse sono Telmo e Lucia, che festeggia la maggiore età insieme al vero amore della sua Vita. Mentre Telmo continua a cercare di capire il ruolo di Espineira nella morte di Frate Guillermo, Ramon per la prima volta, si avvicina alla sua piccola Milagros. Sembra che l'uomo stia finalmente iniziando ...

Una Vita - Trame aprile : Lolita riesce a far arrestare Belarmino - Antonito torna libero : torna l'appuntamento con Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni di aprile svelano che finalmente ci saranno belle notizie per Antonito. Il giovane, infatti, tornerà libero, mentre Lolita aiuterà le guardie civili a consegnare alla giustizia Belarmino. Una Vita: Antonito minacciato in galera, Lolita vuole aiutarlo I telespettatori di Una Vita assisteranno alla fuga di ...

Una Vita - Trame 21 e 22 febbraio : Elvira si avvicina a Victor - Antonito in carcere : Giovedì 21 e venerdì 22 febbraio andranno in onda su canale 5 due nuove puntate della soap Una Vita. Molti i colpi di scena che attendono i fan della telenovela ideata da Aurora Guerra anche nei prossimi giorni e dove vedremo, stando alle anticipazioni, un pericoloso avvicinamento tra Elvira e Victor. Il tutto allo scopo di far ingelosire Simon. Mentre ad Acacias fervono i preparativi per la festa di San Ausilio, Ramon cercherà di far uscire dal ...

Una Vita - Trame all'1 marzo : Ursula vuole sottrarre il figlio a Blanca - Antonito malmenato : Le anticipazioni di Una Vita dal 24 febbraio all'1 marzo svelano che Olga racconterà a Samuel e Blanca di essere rimasta incinta in seguito alle ripetute violenze da parte del patrigno. Il bambino non era mai venuto alla luce, in quanto Olga aveva assunto delle erbe velenose, capaci di provocare l'aborto. Inoltre, confesserà di avere ammazzato Tomas per poi procurarsi un alibi davanti alle forze dell'ordine. Elvira, invece, accuserà Gayarre di ...

Trame Una Vita prossima settimana : Servante minacciato - Arturo smaschera Susana e Simon : Le Trame dello sceneggiato iberico “Una Vita” sono sempre più emozionanti. Negli episodi che il pubblico italiano avrà la possibilità di vedere la settimana prossima, Servante si troverà coinvolta in una brutta situazione. Il portinaio, per guadagnare dei soldi, sporgerà una denuncia nei confronti di un malvivente, che dopo aver scoperto il suo coinvolgimento lo minaccerà. Arturo Valverde invece, dopo aver ascoltato una conversazione tra la ...

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 24 febbraio al 1° marzo 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 24 febbraio a venerdì 1° marzo 2019: Olga svela a Samuel e Blanca si essere stata violentata in continuazione dal patrigno Tomas e di essere rimasta incinta. Il bambino non è però mai nato perché Olga si è procurata un aborto con delle erbe velenose. La Dicenta spiega poi di aver assassinato Tomas e di avere inscenato la sua morte per sfuggire alle autorità. Elvira accusa Simon di ...

Una Vita - Trame spagnole : Arturo si innamora di Silvia dopo la partenza di Elvira : Torna l'appuntamento con le novità su Una Vita, la soap opera spagnola scritta da Aurora Guerra, in onda da giugno 2015 in Italia. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in programma tra qualche mese in Italia, si soffermano su Arturo Valverde. L'uomo, infatti, farà la conoscenza di Silvia, un nuovo personaggio che gli ruberà il cuore. Una Vita: Arturo conosce Silvia Il colonnello Arturo Valverde diventerà il protagonista delle puntate ...

Trame spagnole Una Vita : Ramon caccia di casa Celia - Samuel viene minacciato : Consueto spazio dedicato alla soap opera di origini iberiche Una Vita. Negli episodi che verranno trasmessi sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana Ramon Palacios, pur avendo dimostrato di aver superato il lutto della sua amata Trini Crespo, perderà le staffe. Il padre di Maria Luisa allontanerà Celia da casa in malo modo non riuscendo a sopportare la sua ossessione nei confronti della sua bambina (Milagros). Samuel Alday, dopo non ...

Non Mentire – Alessandro Preziosi torna in una fiction su Canale 5 – Puntate - Trame - anticipazioni. : Nella domenica sera di Canale5 c’è la nuova serie “Non Mentire” che vede protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. La fiction, prodotta da Indigo Film e diretta da Gianluca Maria Tavarelli , vanta nel cast anche Fiorenza Pieri, Paolo Briguglia, Claudia Potenza, Duccio Camerini, Simone Colombari e Matteo Martari. Non Mentire | La Serie La […] L'articolo Non Mentire – Alessandro Preziosi torna in una fiction su ...

Una Vita - Trame : Elvira confessa a Simon che vuole diventare suora : Torna l'appuntamento con le novità su Una Vita, la telenovella spagnola che ogni giorno intrattiene quasi 3 milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate, in programma nei prossimi giorni, si soffermano su Elvira Valverde, interpretata da Laura Rozalen. La ragazza, infatti, prenderà una decisione sorprendente dopo aver rifiutato di tornare insieme a Simon. Una Vita: Simon e Elvira si riavvicinano I problemi di cuore ...

Una Vita - Trame : Olga minaccia di far del male a Blanca ed al bambino che attende : La pazzia di Olga arriverà al culmine durante le nuove puntate di Una Vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni svelano che la ragazza minaccerà di far del male a Blanca dopo averla rapita. Una Vita, anticipazioni: Samuel salva la Vita di Diego Gli spoiler di Una Vita svelano che Ursula Dicenta convincerà Olga a conquistare Diego per eVitare che quest'ultimo torni tra le braccia di sua figlia Blanca. Ma la sfortunata ...

Trame spagnole Una Vita : salto temporale di 10 anni - arrivano nuovi attori come Maria Gracia : La famosa serie televisiva di origini spagnole “Una Vita” trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dal 22 giugno 2015, continua ad appassionare con delle vicende ambientate ad Acacias 38. Arriva una notizia inaspettata, perché sul web è stato svelato che verranno rinnovati i personaggi e le Trame dello sceneggiato, nelle prossime puntate iberiche. Si tratta di un salto temporale di 10 anni, che darà avvio a dei cambiamenti radicali ...

Il Segreto - Elsa sviene dopo una traumatica telefonata : anticipazioni Trame dal 17 al 22 febbraio : Tornano ancora una volta le trame, i sotterfugi, le alleanze e le cospirazioni de Il Segreto, la soap opera spagnola che fin dal 2013 tiene incollati gli spettatori alle vicende che hanno come sfondo l’immaginaria cittadina di Puente Viejo. I nuovi episodi vanno in onda da domenica 17 febbraio a venerdì 22, sempre su Canale 5 dalle 16.30 tranne la domenica, dove la messa in onda è leggermente anticipata alle 16.20. Di seguito tutte le ...