Raffaele Cantone smonta le autonomie regionali | Caos normativo | così aumenta la

Raffaele Cantone 'NESSUN ADDIO ALL'ANAC'/ Ultime notizie - secca smentita 'Non ho intenzione di dimettermi' : RAFFAELE CANTONE esce allo scoperto e smentisce le sue imminenti dimissioni dall'Anac. In mattinata era circolata la notizia del suo ADDIO

Raffaele Cantone ha smentito di volersi dimettersi dall’ANAC : Lo avevano scritto i giornali di oggi: ma conferma di voler tornare a fare il magistrato, "dopo una lunga valutazione di carattere squisitamente personale"

Anticorruzione : Raffaele Cantone smentisce le dimissioni : "Non mi dimetto da presidente dell'Anac". Lo scrive in una nota Raffaele Cantone. Il magistrato, di fronte a ricostruzioni di stampa "alcune delle quali mi attribuiscono concetti fuorvianti - scrive nella nota - e parole che non ho mai pronunciato", conferma di aver presentato domanda al Csm per incarichi direttivi presso le procure della Repubblica di Perugia, Torre Annunziata e Frosinone la settimana scorsa, "dopo una lunga valutazione di ...

ANAC - il presidente Raffaele Cantone verso le dimissioni - Sky TG24 - : Dopo quasi 5 anni la decisione del presidente dell'ANAC, che tornerà in magistratura. Ha presentato tre domande per la guida di tre procure: Torre Annunziata, Perugia e Frosinone

Raffaele Cantone lascia Anac : “Mi sentivo sopportato. Sembra che il problema di questo Paese sia l’anticorruzione” : “Sembra che il problema del Paese sia diventato l’anticorruzione“. Parla con il tono di chi ha preso la decisione e non torna indietro, Raffaele Cantone. Quella di lasciare la presidenza dell’Anac per tornare a vestire la toga. La scadenza naturale del mandato alla guida dell’Autorità nazionale anticorruzione è l’aprile 2020, ma il magistrato anticamorra non aspetterà. I rapporti con il governo sono stati ...

Raffaele Cantone si sente di troppo e se ne va : "Mi sono sentito sopportato - torno a fare il magistrato" : Raffaele Cantone si sente di troppo e lascia l'Anac, l'Autorità anticorruzione che è stata finora strettamente legata al suo nome. All'interno del governo non ha avvisato nessuno, perché la scelta di lasciare, scrive il Corriere della Sera, avviene al termine di otto mesi vissuti sempre lontano da premier e ministri."Mi sono sentito sopportato e siccome non sono uomo per tutte le stagioni ho meditato a lungo e poi ho capito ...

Razzismo - partite sospese al secondo richiamo : le dichiarazioni di Raffaele Cantone : “E’ una decisione saggia se viene utilizzata. Io sono preoccupato dalle strumentalizzazioni”. Parla così ai microfoni di Radio Capital, il presidente dell’Anticorruzione Raffaele Cantone sulla decisione della Figc di interrompere le partite, in caso di cori razzisti dopo il secondo richiamo: “La vicenda di Milano – ha detto Cantone, riferendosi ai cori contro Koulibaly – e’ stata scandalosa, ...

Soglia appalti a 200mila euro - Raffaele Cantone critico : “Rischio infiltrazioni criminali” : Il presidente dell'Autorità Anti-corruzione, Raffaele Cantone, critica la norma che prevede l'aumento della Soglia per l'affidamento diretto degli appalti comunali: "Questa norma non aiuterà i funzionari morosi, mentre consentirà a quelli disonesti di fare il buono e il cattivo tempo. Basti ricordare che tutto il sistema di Mafia Capitale si reggeva sugli affidamenti diretti. Sotto 150.000 euro non è prevista neanche la certificazione antimafia ...