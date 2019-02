Luna | Missione Chang’e-4 | scelto il nome per il sito di atterraggio

Missione sulla Luna - l’annuncio della Nasa : “Ci torneremo per restarci” : Obiettivo Marte, ma prima ancora la Luna. La Nasa accelera i piani per il suo ritorno sul suolo del nostro satellite e intende portarvi di nuovo gli astronauti entro il 2028, questa volta per restare e per testare le tecnologie utili alla Missione umana per il pianeta Rosso. Un annuncio che arriva a 50 anni esatti dallo sbarco di Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins. L’amministratore capo dell’agenzia spaziale americana, Jim ...

Nel 2031 astronauti russi in missione sulla Luna - : La prima spedizione russa con equipaggio dovrebbe recarsi sulla Luna nel 2031, dopodichè questi voli dovrebbero ripetersi ogni anno, si afferma nel documento dell'istituto scientifico principale dell'...

Spazio - Missione Chang’e-4 : prime immagini del sito di alLunaggio : Dopo il primo sbarco della sonda Chang’e-4 sul lato nascosto della Luna, arrivano le prime immagini dei sito di allunaggio. Atterrata nel cratere di Von Karman, largo 2500 chilometri e profondo 13, nel bacino del Polo sud Aitken, Chang’e-4 è stata immortalata dal Lunar Reconnaissance Orbiter della Nasa, mentre passava a circa 330 km di distanza dal cratere. Nelle immagini – spiega Global Science – la sonda appare come un piccolo ...

Luna - la missione cinese supera la lunga notte : Dolce risveglio sotto i raggi del Sole per la missione cinese alla conquista della faccia nascosta della Luna: sia il lander Chang'e-4 che il rover 'coniglio di giada' Yutu-2 hanno superato indenni la ...

La missione cinese mostra un panorama del lato nascosto della Luna : (foto: Laurent Emmanuel/AFP/Getty Images. La Luna) La missione cinese Chang’e 4, composta dal lander Chang’e 4 e dal rover Yutu-2, è arrivata sulla Luna il 3 gennaio 2019. Ed è atterrata sul suo lato nascosto. Oggi, questo lato inedito si mostra a tutti, per la prima volta, in un panorama a 360 gradi. La grande immagine è stata ottenuta mettendo insieme 80 foto scattate da una telecamera sul lander Chang’e 4 dopo che la ...

Missione cinese sul lato nascosto della Luna : ecco il primo VIDEO dell’alLunaggio : Grazie alla Missione cinese Chang’e 4 è possibile vedere le immagini dell’alLunaggio avvenuto lo scorso 3 gennaio: il VIDEO è stato diffuso dell’Agenzia spaziale cinese. Il filmato, accelerato di circa due volte e mezzo rispetto alla velocità normale, dura 2 minuti e 47 secondi e mostra l’ultima fase della discesa della sonda ripresa dalla telecamera di bordo. vengono mostrati i momenti in cui il veicolo spaziale si ...

Cina : nuova missione Lunare Chang’e 5 nel 2019 - poi la prima missione su Marte : Entro l’anno in corso la Cina lancerà una nuova sonda sulla Luna, Chang’e 5, che avrà il compito di portare sulla Terra campioni di suolo lunare, e il prossimo anno 2020 si punta a realizzare la prima missione su Marte: lo ha reso noto il vicedirettore della China National Space Administration nel corso di una conferenza stampa sull’allunaggio della sonda spaziale Chang’e 4 (avvenuto il 3 gennaio scorso, sul lato oscuro ...

Il lato oscuro della Luna a 360 gradi nelle nuove immagini dalla missione cinese : La Cina ha trasmesso nuove immagini dal lato oscuro della Luna. Le foto e i video sono stati diffusi dall'emittente nazionale Cctv e mostrano il rover Yutu 2 e il lander Chang'e 4 che l'ha trasportata,...

Spazio - India : l’ISRO annuncia rinvio della missione Lunare : L’Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale ha reso noto che la seconda missione lunare, inizialmente prevista per gennaio-febbraio, non sarà lanciata prima della fine di aprile. Il presidente dell’Agenzia ha spiegato che devono essere ancora completati alcuni test, programmati per marzo-aprile. Se il lancio della missione Chandrayaan-2 non sarà possibile nell’ultima settimana di aprile, verrà spostato a giugno. L'articolo ...

Spazio - Chang’e-4 sul “lato oscuro” della Luna : ecco cosa potrà svelare la missione cinese che sta scrivendo la storia : La Cina ha fatto atterrare con successo la sonda Chang’e-4 sulla faccia nascosta della Luna, nel primo tentativo di un atterraggio simile, per quello che è un importante traguardo nell’esplorazione spaziale. Ci sono state numerose missioni verso la Luna negli ultimi anni, ma la grande maggioranza è stata in orbita o di sorvolo. La sonda Chang’e-4, invece, si è posata sulla superficie Lunare alle 3:26 (ora italiana) nel bacino Polo Sud-Aitken ...