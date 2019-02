La notte amara della Juve in Champions Ko con l' Atletico Madrid

Tennis - ATP di Cordoba : notte amara per gli azzurri - fuori Fognini e Giannessi : Tennis, ATP di Cordoba: Fognini e Giannessi sono stati eliminati per mano di Badene e Schwartzman Tennis, ATP di Cordoba: Fognini e Giannessi sono stati eliminati dal torneo argentino. Altisonante la sconfitta del numero 1 azzurro. Fabio è crollato sotto i colpi di Badene, Tennista sloveno capace di farlo fuori abbastanza agilmente, con un 6-1 6-4 che non lascia scampo a repliche. Come detto out anche Giannessi, il quale ha però lottato ...