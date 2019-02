Inps | Tridico confermato commissario e Verbaro subcommissario

Inps - Tridico commissario : A quanto apprende l'AdnKronos da fonti di governo, il vicepremier e ministro Luigi Di Maio ha firmato ieri il decreto ministeriale con le nomine Inps , conferendo l'incarico di commissario a Pasquale ...

Inps - il padre del reddito di cittadinanza Tridico commissario e poi presidente. Francesco Verbaro sarà il suo vice : sarà Pasquale Tridico, l’economista considerato “padre” del reddito di cittadinanza e a cui Luigi Di Maio aveva offerto il ministero del Lavoro, a guidare l’Inps post Boeri. Il mandato del bocconiano nominato nel 2014 da Matteo Renzi è scaduto sabato scorso e oggi il consiglio dei ministri ha ufficializzato la scelta di Tridico come commissario in attesa della riforma della governance dell’istituto, al cui vertice ...

Inps : accordo Lega-M5S - Tridico prima commissario poi presidente : Lega e Movimento 5 Stelle avrebbero trovato la convergenza per le nomine dei nuovi vertici Inps. Nei giorni scorsi si era fatto ripetutamente il nome di Mauro Nori, ma stando a quanto riferiscono alcune testate giornalistiche, che citano fonti ministeriali, i due partiti di maggioranza avrebbero scelto Pasquale Tridico. Il cosiddetto “padre” del reddito di cittadinanza, sarà prima commissario per circa 45 giorni, poi assumerà l’incarico di ...

Uno e Tridico. Chi è il prossimo presidente dell’Inps : Roma. E pensare che meno di un anno fa aveva forti “riserve etiche” ad allearsi con la Lega. Non se la sentiva neppure di sedersi allo stesso tavolo di Salvini e dei suoi per le contrattazioni sul programma di governo. Ora invece Pasquale Tridico diventerà, molto probabilmente, il nuovo presidente d

