Ictus | cause | sintomi e campanelli d’allarme | ecco in quanto tempo bisogna intervenire

meteoweb.eu

: A me succede spesso.. --Attenzione anche a un’altra causa: può essere il campanello d’allarme di un attacco transi… - pedersolidavide : A me succede spesso.. --Attenzione anche a un’altra causa: può essere il campanello d’allarme di un attacco transi… - Loianna22 : I ricercatori hanno analizzato i dati di 244.679 pazienti danesi, di età media 57 anni, che avevano avuto un’endosc… - CoDaGrieco : @therealrachely2 @fdragoni Si richiede assistenza immediata al #118 per la signorina in questione. Probabile emorra… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) “L’si può curare e, nell’80% dei casi si può evitare. Informati, la prevenzione comincia da te”, si legge così sul portale indovinal, creato all’interno del progetto “Indovina l’. Osserva, Riconosci, Intervieni”, una campagna di informazione appena lanciata da A.L.I.Ce. Italia Onlus e Medtronic.Perché per vincere una battagliainnanzitutto conoscere l’avversario che si ha di fronte.di seguito alcune informazioni che è necessario sapere per riconoscere inl’e agire tempestivamente.e prevenzione“È fondamentale, in modo particolare per i pazienti a rischio e per quelli che abbiano già presentato dei, seguire alcune regole preventive di base, legate all’adozione di uno stile di vita e una dieta sana, accompagnate da attività fisica, dalla limitazione di alcolici e ...