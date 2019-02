Due nuove mani bioniche sempre più forti e umane (made in Italy) : mani bioniche sempre più simili a quelle “naturali”. Un sogno inseguito dai nostri ricercatori per oltre 10 anni e che, passo dopo passo, sta portando a risultati straordinari. Non è un caso se oggi la rivista Science Robotics ha pubblicato due studi made in Italy che, oggi, sono anche al centro di un evento organizzato all'Accademia dei Lincei a Roma. Protagonista del primo studio è Clara, una 40enne palermitana doc, che ha perso la sua mano ...

Da Tre arrivano Due nuove offerte online con chiamate illimitate e 60 Giga a 9 - 99 euro : Se siete alla ricerca di un'offerta che vi permetta di navigare sul Web senza pensieri Tre Italia potrebbe avere ciò che fa al caso vostro L'articolo Da Tre arrivano due nuove offerte online con chiamate illimitate e 60 Giga a 9,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Panasonic : in arrivo 4 nuove serie di TV OLED e Due lettori UltraHD Blue-Ray - Tv - : Martedì 19 Febbraio 2019, FABRIZIO FERRARA - Panasonic, a partire da Gennaio, dimostra di essere ancora ben viva in un mondo, quello del multimediale, che parla spesso di brand come LG e Samsung , ma anche, in misura crescente, di TCL, . Le proposte attuali, tra lettori UHD Blue-Ray e TV OLED smart con Amazon Alexa, ...

Sony ha registrato i brevetti di Due nuove tecnologie per i suoi controller di movimento : Sony ha recentemente registrato il brevetto di due nuove tecnologie relative ai suoi controller di movimento, entrambe si focalizzano sul rendere il controllo del giocatore più fluido e naturale. Il brevetto era stato depositato nel 2017, tuttavia è stato pubblicato solo ora.Come riporta Siliconera, la prima innovazione sta nei grilletti posteriori, la nuova tecnologia permette infatti di adattare la resistenza del pulsante in base alla ...

Kena Mobile - la low cost promuove Due nuove offerte da 6 - 99 e 11 - 99 euro al mese : Clamorose novità stanno riguardando Kena Mobile, che l'11 febbraio ha ufficializzato cambiamenti dal punto di vista delle offerte. Arrivano infatti due nuove promozioni, che riguardano offerte identiche ma che differiscono per il prezzo a seconda dell'azienda di telefonia Mobile di provenienza. Per quanto riguarda le storiche offerte, queste andranno in scadenza sempre l'11 febbraio alle ore 16. Navigando sul sito ufficiale di Kena Mobile, si ...

Google testa Due nuove UI per il sistema di autenticazione a due fattori : Gli sviluppatori di Google stanno attualmente sperimentando due layout rinnovati per il sistema di autenticazione a due fattori. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google testa due nuove UI per il sistema di autenticazione a due fattori proviene da TuttoAndroid.

Reunion di Amici di Maria De Filippi a Sanremo con Einar - Biondo e Sergio Sylvestre in Duetto su Parole nuove (video) : Tre ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi sul palco per la stessa esibizione. Einar Ortiz, in gara tra i 24 Campioni del Festival di Sanremo 2019, ha scelto di presentare Parole nuove con Biondo nella quarta serata dedicata ai duetti. Einar ha condiviso con il trapper Biondo l'esperienza nella scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi e tra i due è nata un'Amicizia proseguita anche a riflettori spenti. Da qui l'idea di coinvolgerlo ...

Einar Duetta con Biondo e Sergio Sylvestre in Parole Nuove Sanremo 2019 VIDEO : Einar, in gara al Festival di Sanremo 2019, ha duettato con Biondo e Sergio Sylvestre nel brano Parole Nuove durante la quarta serata venerdì 8 febbraio. Guarda il VIDEO dell’esibizione. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Einar duetta con Biondo e Sergio Sylvestre in Parole Nuove Sanremo 2019 VIDEO ATTENZIONE: VIDEO di Einar in duetto con Biondo e Sergio Sylvestre in arrivo. Nel frattempo guarda il VIDEO ufficiale del brano sanremese. ...

Milano. Aprono Due nuove strutture per l’accoglienza dei senzatetto : Palazzo Marino ha aperto due nuovi centri dedicati all’accoglienza dei senza fissa dimora, nell’ambito del cosiddetto Piano Freddo e in

Milano : aperte Due nuove strutture per accoglienza senzatetto (2) : (AdnKronos) - “La nostra azione -afferma l’assessore comunale alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino- si sviluppa in una doppia direzione: quella di affrontare l’emergenza quando il brutto tempo e le basse temperature interessano la nostra città e quella di rafforzare in maniera sempre più s

Milano : aperte Due nuove strutture per accoglienza senzatetto : Milano, 2 feb. (AdnKronos) - Il Comune di Milano ha aperto due nuovi centri dedicati all’accoglienza dei senzatetto, visto il calo delle temperature degli ultimi giorni. La prima struttura, si spiega dal Comune, si trova nella periferia Sud della città, in via Ripamonti 580, all’interno di un bene c

Due nuove aggiunte al cast di You 2 - prime anticipazioni sui personaggi della seconda stagione : Il cast di You 2 continua ad ampliarsi: dopo l'annuncio della nuova protagonista Victoria Pedretti, già volto di un'altra serie Netflix, The Haunting of Hill House, nel seguito della serie drammatica sullo stalking arrivano anche altri due volti. James Scully (già visto in Heathers) e Jenna Ortega (Jane the Virgin, Stuck in the Middle) si sono uniti al cast di You di Netflix per la seconda stagione che entrerà in produzione a ...

Due nuove opere d’arte di Liu Bolin per il Capodanno cinese di Milano e Roma : Due nuove opere si andranno ad aggiungere alla celebre serie Hiding in Italy dell’artista contemporaneo cinese Liu Bolin, nato a Shandong nel 1973, conosciuto anche come The Invisible Man. Invitato da MonteNapoleone District – che rappresenta i più prestigiosi Global Luxury Brand al mondo che si trovano nelle vie Montenapoleone, Verri, Sant’Andrea, Santo Spirito, Gesù, Borgospesso e Bagutta – in occasione del primo “MonteNapoleone ...

In Parole Nuove di Einar Ortiz 11 canzoni e un Duetto con Biondo (tracklist) : Da oggi, venerdì 1° febbraio, è in pre-order il nuovo album di inediti di Einar Ortiz, Parole Nuove. Il primo vero disco di Einar dopo l'Ep d'esordio eponimo contiene i due singoli presentati al Festival di Sanremo e una serie di inediti, tra i quali un feat. con Biondo. Con Centomila Volte, Einar Ortiz si è presentato alle selezioni per Sanremo Giovani, vincendo il contest che consente alle Nuove Proposte di calcare il palco del Teatro ...