Zaniolo | Totti mi ispira | ma non ho ancora fatto niente I social? Sto attento

Roma - Zaniolo : 'Sogno una carriera come quella di Totti - ma per ora niente paragoni' : Nell'ultimo periodo, Nicolò Zaniolo è diventato uno dei principali temi di discussione calcistica in Italia: il suo talento, le sue prospettive, il suo momento attuale. In una lunga intervista al sito ...

Lippi : 'Zaniolo? A 19 nemmeno Totti e Del Piero erano così forti' : Queste le sue parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport. La Roma non è solo Zaniolo Contro il Porto ha giocato davvero un bellissimo calcio. Dzeko è stato fantastico, generoso, capitano vero che ha ...

Roma - Nicolò Zaniolo : “io nuovo Totti? No ma voglio essere una bandiera giallorossa” : Roma, Nicolò Zaniolo ha parlato del suo futuro in giallorosso ed anche del rapporto con la madre ed i suoi selfie “Io il nuovo Totti? No, no assolutamente. Rimanere per sempre alla Roma e diventarne una bandiera? Il mio obiettivo è quello. E’ un sogno, ci proverò“. Parla così del suo futuro e delle sue ambizioni il giovane talento della Roma, Nicolò Zaniolo, in una intervista che verrà trasmessa integralmente domani sera ...

Nicolò Zaniolo - chi è l'«erede» di Totti con una mamma speciale in tribuna : La Roma di Champions League stende il Porto 2-1 con doppietta del giovane Nicolò Zaniolo che si consacra all'Olimpico come una star riconosciuta del calcio italiano. Il gol portoghese di Adrian Lopez tiene aperto l'esito del ritorno degli ottavi. Ma è il giovanissimo Nicolò, classe 1999, l'eroe della magica serata giallorossa coi due gol in sei minuti al 70' e al 76', uno-due strepitoso: destrezza, opportunismo, freddezza, su Nicolò adesso si ...

I top di giornata : Zapata - Quagliarella e Zaniolo “alla Totti” : Top Zaniolo (Roma) – Prima rete in Serie A, e che rete. Un cucchiaio alla Totti. Il ragazzo cresce benissimo ed è un’ottima notizia anche per la nazionale di Mancini. Zapata (Atalanta) – È l’uomo in più della squadra orobica. Ha fatto centro nelle ultime cinque gare, bottino di otto gol. Trascina una Atalanta inizialmente tramortita dall’autorete. A Bergamo si canta Que viva Zapata, e ci si prepara ad un riscatto da ...