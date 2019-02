Ponte | indaga anche la Corte dei Conti

Roma : a fuoco veicoli Protezione civile di Ponte Galeria - si indaga per dolo : Roma – Incendio probabilmente doloso questa notte intorno alle 2, all’interno della sede ‘Giannino Caria’ della Protezione civile di Ponte Galeria, in via Ildebrando della Giovanna 105. In fiamme due gruppi di auto distanti tra loro: due mezzi andati a fuoco erano parcheggiati ad alcuni metri di distanza dalle altre tre auto finite carbonizzate. Il rogo ha coinvolto anche parte della scuola primaria confinante, la ...

Ponte Morandi : in Procura si attende Gamberale. Spuntano 20 nuovi indagati : I pubblici ministeri proseguono gli interrogatori. Venerdì sarà sentito Vito Gamberale, ex amministratore delegato di Autostrade (dal 2000 al 2005) e presidente della stessa società dal 2005 al 2006. L’interrogatorio di Gamberale Gamberale lasciò l’incarico in polemica con i Benetton, ricorda Il Secolo XIX, per la decisione di dare via al progetto di fusione con la società spagnola Abertis. Gli anni della sua gestione furono quelli in cui fu ...

Ponte Morandi. Autostrade trasferisce gli indagati. Gli accordi escludono i familiari delle vittime dal processo : Una settimana decisiva per il Ponte Morandi. Da una parte inizia la demolizione dei primi 40 metri del viadotto, dall’altra, l’8 febbraio, c’è la seconda udienza dell’incidente probatorio. Intanto Autostrade ha completato il trasferimento di tutti i principali manager accusati del crollo e sono in via di definizione gli accordi con i familiari delle vittime: chi accetta i rimborsi non avrà più voce in capitolo nel processo. La ...

Controlli truccati su cinque viadotti. Dodici indagati tra Autostrade e Spea dopo il Ponte Morandi : Su cinque viadotti distribuiti tra Liguria, Abruzzo e Puglia i report di Spea redatti a partire dal 2000 registravano sempre voti altissimi, nonostante i ponti fossero spesso interessati da cadute di calcinacci e presentassero tracce di degrado. È l’ultimo filone di inchiesta emerso dalle indagini post crollo del Morandi. Dodici gli indagati, distribuiti tra Autostrade e Spea Engineering, la controllata della concessionaria delegata alle ...

Ponte Genova - l'inchiesta s'allarga : verifiche su altri 5 viadotti - altri 10 indagati : altri viadotti in liguria e in altre regioni sono a rischio crollo. Gli indagati, tecnici di Autostrade, avrebbero cercato di edulcorare le relazioni sullo stato di degrado infrastrutture evitando ...

Ponte Morandi - Dieci indagati in un'inchiesta connessa : S arebbero una decina gli indagati in un'inchiesta che prende spunto da quella sul crollo del Ponte Morandi ma segue un filone diverso. Le persone coinvolte farebbero parte di Aspi e Spea . Indagine L'...

Ponte Morandi - perquisizioni in Autostrade e Spea : 5 nuovi indagati | : Si tratta di tecnici e dirigenti delle due società. L'accusa è di falso in procedimento connesso ai controlli su altri cinque viadotti che sarebbero a rischio. Le fiamme gialle hanno acquisito ...

Ponte Morandi - altri viadotti a rischio e una decina di nuovi indagati : Un nuovo tassello e nuove perquisizioni della guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi, a Genova. I militari del capoluogo ligure, infatti, in queste ore, stanno acquisendo alcuni documenti nelle sedi di Autostrade, Spea (la società delegata da Autostrade al monitoraggio della rete autostradale italiana) e negli uffici dell'Ufficio tecnico sicurezza austrade (Utsa), a Genova, Milano, Bologna e Bari. Gli ...

Ponte Morandi Genova - 10 indagati in nuova inchiesta su altri 5 viadotti : Ci sono dieci nuovi indagati in una nuova inchiesta connessa a quella sul crollo del Ponte Morandi di Genova, ma che non riguarda direttamente i tragici fatti del 14 agosto scorso. Si tratta di ...

Ponte di Genova - perquisizioni nelle sedi di Autostrade : dieci nuovi indagati per falso : La Guardia di Finanza negli uffici delle società delegate al monitoraggio della rete autostradale di Genova, Milano, Firenze, Bologna, Bari

Ponte Morandi - dieci nuovi indagati nell'inchiesta per il crollo : dieci nuovi indagati per il crollo di Ponte Morandi a Genova. Si tratta di tecnici e dirigenti di Aspi e Spea. L'accusa è di falso in procedimento connesso ai controlli sugli altri...

Ponte Genova - 10 nuovi indagati : ANSA, - Genova, 30 GEN - Ci sono dieci nuovi indagati nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi. Si tratta di tecnici e dirigenti di Aspi e Spea. L'accusa è di falso in procedimento ...

Ponte Morandi - perquisizioni in Autostrade e Spea : 10 nuovi indagati : Ponte Morandi, perquisizioni in Autostrade e Spea: 10 nuovi indagati Si tratta di tecnici e dirigenti delle due società. L'accusa è di falso in procedimento connesso ai controlli su altri cinque viadotti che sarebbero a rischio. Le fiamme gialle hanno acquisito documentazione nelle sedi di Genova, Milano, Bologna, Firenze e ...

Ponte Morandi - perquisizioni in Autostrade e Spea : 10 nuovi indagati | : Si tratta di tecnici e dirigenti delle due società. L'accusa è di falso in procedimento connesso ai controlli su altri cinque viadotti che sarebbero a rischio. Le fiamme gialle hanno acquisito ...