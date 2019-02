Lazio | Tare | ' Crediamo nell' impresa | ma non è partita decisiva per la stagione'

Lazio - Igli Tare punta il dito contro i tifosi : “meritiamo più pubblico” : Lazio, Igli Tare ha voluto porre l’accento sulla scarsa affluenza all’Olimpico durante la gara di ieri in Europa League contro il SivIglia Il ds della Lazio, Igli Tare, ha voluto porre l’accento sulla scarsa presenza di tifosi laziali ieri all’Olimpico per la gara contro il SivIglia di Europa League. Ai microfoni di Skysport, il dirigente albanese si è sfogato: “Pensavo di aver visto qualcosa di molto brutto ...

Serie A - l’analisi della giornata : Piatek Vs Zapata - è il festival del gol. Roma e Lazio pronte ad approfittare dello scontro diretto : Si torna in campo per la 24^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per gli obiettivi per le zone alte della classifica ma anche per la salvezza. Il turno prende il via con la partita della Juventus, i bianconeri sono reduci dal successo contro il Sassuolo e hanno intenzione di allungare momentaneamente sul Napoli, sulla carta una partita che non dovrebbe portare grossi problemi, di fronte il Frosinone con la partita ...

Lazio-Siviglia - Inzaghi : “gol da evitare” - le ultime sugli infortunati : Sconfitta per la Lazio nella gara di Europa League contro il Siviglia, ecco le dichiarazioni di Simone Inzaghi al termine della partita ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo preso un gol da evitare. Sapevamo delle ripartenze del Siviglia che ci hanno messo in difficoltà ma per me siamo stati bene in campo. Potevamo però sfruttare meglio alcune occasioni. Noi eravamo un po’ a corto di uomini e sostituzioni, ho fatto dei cambi ...

Biglietti Lazio-Siviglia - come acquistare i tickets per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League : Tra le gare d’andata dei sedicesimi dell’Europa League di calcio, che si disputeranno giovedì 14 febbraio (oltre all’anticipo di martedì tra Fenerbahce e Zenit, terminato 1-0), c’è l’incontro tra Lazio e Siviglia, in programma alle ore 18.55, che vedrà la battaglia sportiva tra i biancocelesti, chiamati a ribaltare il pronostico, e gli andalusi, che storicamente hanno un feeling particolare con la manifestazione. Nella fase a ...

Colloquio Mattarella-Macron : riaffermata reLazione Francia-Italia : Roma, 12 feb., askanews, - Colloquio telefonico oggi tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente Francese Emmanuel Macron. 'Il Presidente della Repubblica - si legge in un ...

Biglietti Genoa-Lazio - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per la sfida del Marassi : Mancano pochi giorni all’inizio della 24esima giornata di Serie A (la quinta del girone di ritorno), in cui uno dei match più interessanti sarà sicuramente quello tra Genoa e Lazio, impegnate allo stadio “Luigi Ferraris” domenica 17 febbraio alle ore 15.00. Nella partita d’andata non c’è stata storia, con i biancocelesti che hanno dominato dal primo all’ultimo minuto di gioco imponendosi davanti al proprio ...

Rebel Inc. è la nuova simuLazione politico-militare degli autori di Plague Inc. : Rebel Inc. è una simulazione strategica politico-militare in cui dovrete gestire una spietata rivoluzione insorta nel dopoguerra nel tentativo di stabilizzare la regione conquistando cuori e menti destreggiandovi tra le priorità civili e militari. Il gioco offre cinque dettagliate regioni da stabilizzare basate su un mondo di gioco dettagliato e realistico, offre una rappresentazione innovativa delle moderne tecniche antisommossa e presenta ...

Lazio - Ciro non sa stare Immobile : Per fermarlo gli dovete sparare. Immobile non ci sa proprio stare, col Siviglia vuole giocare, nonostante lo abbiano visto zoppicare ieri all'arrivo in Paideia per i controllo. Vuole giocare contro ...

Da CR7 a Moratti - fino alla possibilità di acquistare un club italiano : le riveLazioni di Ronaldo : Il presidente del Valladolid ha parlato di una serie di argomenti, rivelando di essere stato vicino a comprare un club italiano Sarebbe potuto diventare il proprietario di un club italiano, ma ha preferito acquistare il Valladolid. Luis Nazario da Lima Ronaldo, in arte Fenomeno, ha scelto la Spagna e la Liga per cominciare questo nuovo percorso, non nascondendo però di essere stato vicino alla Serie A. LaPresse/Piero Cruciatti Intervistato ...

La riveLazione Enrico Nigiotti dall’attico di Monina a Sanremo (video) : un brindisi per raccontare com’è nata Nonno Hollywood : Tra i più apprezzati nella quota "voci giovani" di questa sessantanovesima edizione, per la prima volta in gara al Festival tra i Big, Enrico Nigiotti dall'attico di Monina racconta l'emozione di questo esordio che arriva a certificare una lunga gavetta, portata avanti tra partecipazioni a talent e duro lavoro tra live e studio. A dieci anni dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e a due da X Factor, il sanguigno livornese è ...

Lazio - Inzaghi : «Immobile e Luis Alberto? C'è qualche speranza - devo valutare bene» : ROMA - " Sono sicuro che faremo una grande partita ". Simone Inzaghi è ottimista, nonostante il calendario denso, nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro l'Empoli che aprirà la ...

Lazio-Empoli - Inzaghi : 'Immobile e Luis Alberto da valutare - Correa pronto per giocare' : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 11 minuti fa Termina la conferenza stampa di Simone Inzaghi - di ninocr 11 minuti fa Come vede Milinkovic-Savic? "Io penso che negli ultimi due mesi Milinkovic abbia ...

Biglietti Lazio-Empoli : ecco come acquistare i biglietti per il match dell’Olimpico : Neanche il tempo di riprenderci dal lungo fine settimana di campionato, che la Serie A torna subito già dal giovedì con un confronto che sembra molto avvincente tra la Lazio di Simone Inzaghi e l’Empoli, con i biancocelesti che dovranno necessariamente vincere, per alimentare le speranze di qualificazione europee. La sfida di svolgerà giovedì 7 febbraio 2019, presso lo Stadio Olimpico di Roma, alle ore 20:30, per una sfida che promette ...

Lazio - Tare : 'Milano e la sconfitta con la Juve ci hanno fatto capire tanto. La Champions...' : Il ds della Lazio Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida dei biancocelesti sul campo del Frosinone: 'Non solo Milano, anche la sconfitta contro la Juve ci ha fatto capire tante cose, il gruppo c'è, la qualità di gioco c'è, dobbiamo ...