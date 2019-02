L' assalto alla Banca d' Italia unisce Fdi e M5s

Albania - assalto alla sede del governo. L'opposizione : "Situazione fuori controllo" : Due poliziotti sono stati feriti e sono stati portati in ospedale, mentre quattro dimostranti hanno avuto problemi respiratori. Lo ha fatto sapere il ministero della Salute albanese, dopo gli scontri avvenuti davanti alla sede del governo di Tirana. Migliaia di persone hanno manifestato contro il pr

assalto dei pastori sardi bloccano tir in scalo dalla Tirrenia. Carne gettata per strada : La protesta dei pastori sardi per il crollo del prezzo del latte arriva nello scalo di Porto Torres, Sassari,. Oltre un centinaio di contestatori ha fermato i tir frigo imbarcati a Genova. Gli ...

Lazio - assalto alla Champions : Un tour de force per dare l'assalto alla Champions. Un percorso ad ostacoli sempre più complicato. Non bastava un calendario fitto d'impegni, ci si è messo pure il rugby a creare un ancor più cammino ...

Inter - la Juventus pensa alla cessione di Dybala : Marotta prepara l'assalto (RUMORS) : Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato è quello del fantasista argentino della Juventus, Paulo Dybala. Il giocatore, in questa stagione, ha avuto una pesante involuzione in campionato, soprattutto a livello realizzativo. Quest'anno, infatti, la Joya ha messo a segno due reti, giocando molto lontano dalla porta. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso potrebbe essere arrivata in occasione del match ...

Tentano l'assalto alla posta di Rocca d'Arazzo - ma i ladri devono desistere : Fallito il furto alla posta, riesce in un'abitazione Dopo il colpo messo a segno nella notte di venerdì a Portacomaro, la scorsa notte sconosciuti hanno tentato di assaltare l'ufficio postale di Rocca ...

F1 - si avvicinano i Test ed il Mondiale 2019 : Ferrari - le cinque risposte per dare l’assalto alla Mercedes : Nel Circus della F1 il 2018 che si è chiuso ha sorriso ancora una volta ai colori della Mercedes. La Stella a tre punte ha suggellato il proprio dominio con i due titoli iridati (piloti e costruttori) arrivando a quota cinque con Lewis Hamilton. Il britannico ha rasentato la perfezione nell’annata scorsa e meritatamente ha raggiunto un mito come l’argentino Juan Manuel Fangio nella graduatoria dei piloti con più Mondiali in bacheca ...

Napoli - il PSG non ha abbandonato Allan. A giugno nuovo assalto? : Carlo Ancelotti deve far fronte a diversi problemi con il suo Napoli. A partire da alcune voci che riguardano da vicino alcuni calciatori.Neanche il tempo di mettere in archivio la sessione di calciomercato invernale che il Napoli deve continuar a far fronte a due situazioni delicate. La prima riguarda Marek Hamsik, molto tentato dalla ricca proposta del Guangzhou R&F (ha fino al 28 febbraio per decidere). La seconda, invece, è quella più ...

Reggina - mercato stellare : ecco il nuovo 11 per l’assalto alla Serie B [FOTO] : CALCIOmercato Reggina – Si conclude con il botto il mercato portato avanti dalla Reggina, il club amaranto dopo l’arrivo del presidente Luca Gallo punta senza mezzi termini alla promozione senza passare dai playoff. Ultime ore caldissime per i calabresi che hanno chiuso altre trattative e completato una squadra già altamente competitiva. Per la porta è arrivato il secondo portiere Alessandro Farroni, in difesa il centrale ...

Milan-Allan Saint Maximin : assalto reale e concreto - i dettagli : Milan Allan Saint Maximin– Il Milan si prepara a piombare con forte decisione su Allan Saint Maximin, esterno offensivo attualmente in forza al Nizza. Classe e talento allo stato puro, accompagno però da un carattere piuttosto bizzarro. Il club rossonero sarebbe pronto a bussare alla porta del club francese per convincerlo a privarsi del suo giocatore. Valutato circa 25 milioni di […] L'articolo Milan-Allan Saint Maximin: assalto ...

Belotti - assalto sventato dalla Cina - : Secondo quanto riporta 'Sky Sport', dalla Cina sarebbe pronta un'offerta da 50 milioni di euro, pari alla metà del valore della clausola rescissoria presente sul contratto del 'Gallo'. Un'offerta, ...

Calciomercato Torino - assalto ad un giovane della cantera del Barcellona : granata vicini alla fumata bianca : Il club granata è vicino a chiudere per l’arrivo di Alejandro Marcos, difensore centrale classe 2000 in scadenza con il Barcellona Il Torino guarda al futuro, provando ad anticipare la concorrenza per Alejandro Marcos, giovane difensore di proprietà del Barcellona. Il club granata, secondo quanto riferito da Gianlucadimarzio.com, avrebbe già raggiunto l’intesa con il classe 2000, che non intende rinnovare il proprio contratto ...

Calciomercato - Sampdoria presa d’assalto : Galatasaray e Sassuolo bussano alla porta doriana : Sampdoria alle prese con diverse trattative di Calciomercato in uscita, in attacco qualcuno lascerà la rosa di Giampaolo La Sampdoria durante l’attuale sessione di Calciomercato, ha messo a segno il colpo Gabbiadini. Un ritorno gradito in maglia doriana, che ha scatenato un effetto domino non da poco. Tanti club hanno pensato che la Sampdoria adesso debba cedere qualche attaccante della rosa di Giampaolo e probabilmente sarà così. In ...

Milan - Cutrone per l'assalto alla Champions. Genoa - difesa a 4 : Patrick Cutrone è la sua unica certezza, e naturalmente Gattuso riparte da lui per dare l'assalto al quarto posto. Alle 15 si gioca il posticipo del Ferraris tra il Genoa e il Milan: non ci sarà ...

