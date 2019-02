La Lazio perde 2-0 a Siviglia | biancocelesti fuori dall' Europa League

Lazio - Inzaghi : "Ottima gara - non meritavamo di perdere" : E' una sconfitta amara per la Lazio, battuta in rimonta dal Genoa con un gol di Criscito al 93'. "Ci mancano tanti giocatori, ma non doveva essere un alibi - commenta Inzaghi -. La squadra ha fatto un'...

Serie A - la Lazio perde al 94' contro il Genoa. Ok Empoli e Udinese : Dopo gli anticipi che hanno visto le vittorie di Juventus , Cagliari e Milan , la 24esima giornata di Serie A è proseguita con il match dell'ora di pranzo tra la Spal di Semplici e la Fiorentina di ...

Lazio - Inzaghi ritrova Luis Alberto - ma perde Milinkovic per il Siviglia : Una defezione e un recupero. Simone Inzaghi sorride a metà. Il tecnico della Lazio contro il Siviglia, andata dei sedicesimi di finale d'Europa League, in programma giovedì sera all'Olimpico, potrà ...

Fare coLazione non aiuta a perdere peso : (foto: Pixabay) “La colazione è il pasto più importante della giornata”. Davvero? A mettere in discussione uno degli assoluti preferiti di dietologi e nutrizionisti è una meta-analisi della Monash University (Australia) che, prendendo in considerazione 13 studi sul ruolo della colazione come innesco per un maggiore consumo calorico e la perdita di peso, ha concluso che in realtà non esistano prove sufficienti per dire che per ...

Lazio - Inzaghi : "Dovevamo fare il 2-0 - non meritavamo di perdere" : "Non ricordo una Juve così in diffcoltà in questa stagione. Il calcio è crudele, non meritavamo la sconfitta e mi dispiace per i ragazzi che hanno fatto una grandissima partita", questa l'analisi di ...

Lazio - Inzaghi perde la 'fascia' : Una vita da mediano, la seconda da esterno. Incredibile Parolo, ha più facce del Diavolo. E pensare che ieri ha compiuto 34 anni di corsa, ha il fiato per un'altra spinta. In fondo è solo nel mezzo ...

Lazio-Juventus - probabili formazioni : Allegri perde tre titolari : LAZIO JUVENTUS probabili formazioni – Il lungo viaggio dell’ottava Supercoppa della Juventus è terminato. Una settimana fa è partita da Gedda tra le mani dei bianconeri che l’avevano appena conquistata superando il Milan, ed è arrivata al JTC, dove ha atteso paziente di venire mostrata ai tifosi prima di Juve-Chievo. Nel frattempo aveva anche fatto […] L'articolo Lazio-Juventus, probabili formazioni: Allegri perde tre ...

Lazio-Juventus - Allegri perde i pezzi : ko Cancelo - Pjanic e Khedira : ROMA - Il verdetto del campo e soprattutto dell'infermeria è stato impietoso: Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a Miralem Pjanic , Sami Khedira e Joao Cancelo per l'importante trasferta a Roma in ...

La Lazio perde a Napoli e saluta il quarto posto : La Lazio perde a Napoli, saluta il quarto posto, viene scavalcata dalla Roma, in attesa di Genoa-Milan. Già, perchè anche i rossoneri potrebbero posizionarsi davanti in classifica. Insomma, non certo una giornata positiva per i ragazzi di Inzaghi. perdere a Napoli, d’altronde, non può essere considerato un risultato disastroso. Però dopo il gol dell’1-2 di Immobile si poteva sperare di rimontare. Il risultato era in bilico e nel ...

Arriva Ronaldo e la difesa della Lazio perde i pezzi : Balla anche al San Paolo la difesa della Lazio. Un reparto in apprensione per 90 minuti: ritardi negli anticipi, disattenzioni nelle marcature e mancanze evidenti anche in termini di personalità. In ...

Gran Bretagna - l'infLazione scivola ai minimi da marzo 2017. Sul Forex la sterlina perde slancio : Sotto pressione la sterlina sul mercato del Forex che risente del debole dato uscito in mattinata sull' inflazione del Regno Unito . Nel mese di novembre, i prezzi al consumo hanno registrato una ...

Atalanta-Lazio 1-0. Inzaghi : “non meritavamo di perdere” : L’Atalanta batte Lazio 1-0 in uno dei posticipi della 16/a giornata del campionato di serie A. A decidere la gara