Juventus: ecco i precedenti contro l’Atletico Madrid

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Lasfiderà la terza volta nella storia l’Atleticoe cerca la sua prima vittoriai Colchoneros, potendo contare su Cristiano Ronaldo/ ATLETICO/ CHAMPIONS LEAGUE – Mancano poche ore al grande appuntamento con uno degli ottavi di finale della Champions League 2018/19 più incerti usciti nel sorteggio. Al Wanda Metropolitano, l’Atleticodi Simeone ospiterà ladi Massimiliano Allegri. I bianconeri puntano non solo a passare il turno, ma anche a tornare nella capitale spagnola il primo Giugno, per giocarsi la finale e riportare a casa la “coppa dalle grandi orecchie” dopo quasi 25 anni di attesa. Iperò, non sorridono ai campioni d’Italia.: servirà CR7 per rompere il tabù? Cristiano Ronaldo/ RONALDO – Massimiliano Allegri ha già avuto modo di confrontarsi con ...