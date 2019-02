Decretone | intesa Lega-M5s | ritirati emendamenti su paletti al reddito Passa la stretta

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Dopo l’sui controlli contro i “furbetti” deldi cittadinanza, nuova fumata bianca nella maggioranza sul. M5S ehanno ritirato circa la metà deglipresentati in commissione Lavoro al Senato e il Carroccio, in particolare, ha rinunciato ai diversialche avrebbero depotenziato la misura simbolo del Movimento: dal limite ai rinnovi del beneficio allo stop al doppio incentivo per chi assume al Sud fino all’aumento a 36 ore dei servizi socialmente utili per chi ha il beneficio. In casa M5S ritirate le proposte sulle sanzioni, sulla scala di equivalenza per ridurre la penalizzazione nei confronti delle famiglie numerose e sulla platea per il riscatto della laurea, temi su cui il governo ha però più volte detto di voler intervenire. Superato, dunque, l’impasse che lunedì aveva bloccato i lavori in commissione ...