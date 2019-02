Così la scienza ha risolto il rebus della zebra | ha le strisce per confondere gli insetti

Così Volt diede la scossa alla fantascienza futurista : Anno 2247. Gli Stati Uniti d'Europa sono nati per superare le sanguinose guerre fratricide del passato. Politicamente l'unione è figlia della tecnocrazia e della Massoneria. La Capitale è Roma. La ...

"Il Malato Immaginario" a "OrvietoScienza". Così la pièce di Molière si attualizza : Insieme per un laboratorio di teatro che per il quinto anno consecutivo, grazie alla tenace volontà di alcuni suoi promotori, produce uno spettacolo afferente ai grandi temi della scienza e delle sue ...

«Scienza e arte contemporanea Oltre ai prodotti - facciamo cultura Così scopriamo i nuovi mercati» : View Larger Image «Scienza e arte contemporanea Oltre ai prodotti, facciamo cultura Così scopriamo i nuovi mercati» «Molto. Da medico ho lavorato sul sonno e ora lanciamo una nuova linea in questo ...

Così Primo Levi iniziò a unire scienza e letteratura : ... una vita dopo la morte, ma che vita può mai esserci senza ciò che permette la vita, ossia proprio la materia? Ma talmente è forte in noi questo rifiuto da rifiutare la scienza, e da esserci ...

I risultati del test tra 500 anni. Così la scienza sfida il tempo : I matematici si interrogano a lungo sulla stessa equazione, gli astrofisici progettano sonde spaziali e satelliti che solo dopo tantissimo tempo riusciranno a veder volare, i ricercatori fanno ricerche che durano anni. La scienza, talvolta, richiede tempi lunghi. Spesso si dice: "Ha dedicato tutta la sua vita per una causa, per uno scopo". Ma a volte, come in questo caso, non basta una vita: parliamo di un esperimento di microbiologia che durerà ...

Così i populisti stanno distruggendo la scienza italiana : Nature passa in rassegna le molte facce della preoccupazione suscitata da visioni contrarie alla scienza: le posizioni di Jair Bolsonaro in Brasile, che come deputato aveva votato con i conservatori ...

Trapianti di faccia e nuove scoperte per curare l'intestino : Così la scienza si affaccia al 2019 : Passato e futuro. Punti fermi e prospettive. Guardare indietro per spostare più in là l'orizzonte. Per il mondo della medicina, si apre un 2019 condito da incoraggianti aspettative. Durante l'anno ...

Non è poi Così difficile riconoscere una pseudoscienza. Ecco un decalogo : E si presentano regolarmente come degli eretici o incompresi, troppo avanti rispetto alla scienza del momento, cioè come persone che cantano fuori dal coro e pensano che un giorno si riconoscerà che ...

Asi - Premio SpazioCinema : Così l'arte avvicina tutti alla scienza : Roma, 20 dic., askanews, - 'Lo spazio è stato conquistato da poco, il prossimo anno festeggeremo i 50 anni dalla conquista della Luna, da poco abbiamo celebrato i 60 anni dal lancio del primo ...