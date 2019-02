Condannato per truffa | ex dipendente del Comune evade dai domiciliari

Truffa e firma falsa per incassare 16mila euro : Condannato avvocato civilista : BRINDISI - Truffa ai danni di una compagnia di assicurazioni, falsità materiale per aver firmato al posto di un notaio allo scopo di incassare 16mila euro e sostituzione di persona: le accuse sono ...

Perugia - pedofilo stuprò la nipotina : Condannato a 4 anni di carcere : I fatti risalgono al 2017 ma la sentenza è arrivata da poco. Nel folignate un uomo aveva più volte violentato la nipotina di 4 anni riprendendo l'atto con il cellulare. Grazie al rito abbreviato, però, ha ottenuto lo sconto della pena: l'uomo è stato condannato a soli 4 anni di carcere. Perugia, zio abusa della nipote di 4 anni L'uomo è stato condannato dal Tribunale di Perugia a 4 anni di reclusione per il crimine commesso, un reato orribile ...

Sparò ai ladri durante un furto : imprenditore Condannato a 4 anni e 6 mesi per tentato omicidio : La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione per Angelo Pevri, imprenditore piacentino che nel 2011 Sparò a tre ladri che avevano tentato un furto di gasolio nel suo cantiere, ferendone gravemente uno.Continua a leggere

Violenta nipotina e riprende abusi col telefonino/ Perugia - Condannato a 4 anni : Perugia, un uomo è stato condannato a 4 anni di carcere , con rito abbreviato, per aver Violentato la nipotina di 4 anni e aver ripreso gli abusi col telefonino

UK - sopravvissuta all'Olocausto - uccisa da un tossicodipendente per 20 euro : Condannato a 22 anni : Una vicenda molto grave e inquietante quella che si è verificata qualche mese fa nel Regno Unito, precisamente nella cittadina di Derby. Un destino beffardo riservato alla centenaria Zofija Kaczan, sopravvissuta ai campi di sterminio e all'Olocausto ma uccisa da un tossicodipendente per pochi euro. Da poco è finalmente giunta la condanna per il killer a ventidue anni di reclusione, grazie alle telecamere di videosorveglianza che lo hanno ...

'Ndrangheta - arrestato latitante Francesco Strangio Condannato per narcotraffico : Ricercato da un anno e considerato legate alle cosche di San Luca, deve scontare 14 anni per un traffico di cocaina col Sudamerica. Preso in un condominio nel centro di Rose

Treviso - disabile tirò freno d'emergenza del treno per non cadere : Condannato : Da Treviso arriva una storia destinata a far discutere: nei giorni scorsi, al termine di una lunga e controversa vicenda giudiziaria, un 43enne veneto portatore di disabilità fisica è stato condannato a pagare una maxi multa per "interruzione di pubblico servizio". L'uomo, infatti, mentre si trovava in treno ha tirato il freno di emergenza "per non cadere". Interruzione di pubblico servizio I fatti risalgono alla primavera del 2015: il treno che ...

Si aggrappa al freno di emergenza in treno per non cadere : ?disabile Condannato : Un 43enne di Conegliano è stato condannato ad una multa di quasi 4mila euro. Ma lui sostiene che sia successo perché stava cadendo. Il giudice però non gli ha creduto.Continua a leggere

Violenta quattro figlie per 20 anni - generando decine di bambini : Condannato all’ergastolo : Un uomo americano di 50 anni trascorrerà il resto della sua vita dietro le sbarre dopo aver abusato sessualmente di numerosi bambini e adolescenti, tra cui quattro delle sue figlie e alcune amiche delle stesse ragazzine. Una di loro avrebbe tentato il suicidio e solo così la scioccante storia incestuosa è venuta a galla.Continua a leggere

Pedofilia. Colombia : ‘Lupo Cattivo’ Condannato a 60 anni per abusi su 276 bimbi : Juan Carlos Sánchez Latorre ha commesso gli abusi tra il 2007 e il 2008, quando aveva trent’anni. Il pedofilo adescava le sue vittime online e dava loro appuntamento nei centri commerciali, offrendo loro denaro in cambio di contatti sessuali. Se rifiutavano, i ragazzi venivano aggrediti.Continua a leggere

El Chapo Condannato per tutti i capi d’accusa : Joaquin Archivaldo Guzmán Loera, aka El Chapo, è stato ritenuto colpevole di tutti e 10 i capi di accusa che gli erano stati imputati: dall’associazione a delinquere nell’ambito della criminalità organizzata al traffico di armi fino al riciclaggio di denaro sporco. Uno dei suoi avvocati difensori ha detto che farà ricorso ma, molto probabilmente, il processo finirà qui. La difesa non ha, infatti, negato i crimini del narcotrafficante, per ...

Ex allenatore di baseball - Condannato a 12 anni per violenza sessuale su minori : Chieti - Il Tribunale di Chieti ha condannato a 12 anni di reclusione R.F., il 52enne di origini venezuelane, ex agente di commercio ed ex allenatore di baseball, accusato di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di nove bambini di età compresa fra 8 e 13 anni. Secondo l'accusa, approfittando del suo ruolo di allenatore avrebbe abusato in diverse circostanze e luoghi. La sentenza è stata emessa nel pomeriggio di ...

Creava trucchi per Gta Online : Condannato a pagare 150mila dollari : Perez insomma aveva creato una seconda economia all'interno del gioco. L'Online ha reso tutto ciò ancor più pesante. Giocando in Rete con altri giocatori, Elusive falsava l'esperienza di gioco, oltre ...