Antonio Razzi sul M5S | ‘La poltrona piace a tutti | ma non arrivano sulla luna come me’

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Intervistato da Alanews, l’ex senatore, prima dell'Italia dei Valori, il movimento diDi Pietro, poi del Pdl e di Forza Italia,, incalzato dalle domande del giornalista, ha incentrato la sua discussione su due punti principali:Il votopiattaforma Rousseau del M5S sull’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini per quanto concerne il caso Diciotti; Gli arresti domiciliari per i genitori dell’ex premier Matteo Renzi per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni.: ‘I grillini hanno salvato la loro’ Sul primo punto, l’ex senatore forzista ha dichiarato a proposito dell’atteggiamento tenuto da Di Maio e dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle: “Beh è normale, hanno pensato al loro posto di lavoro, così hanno salvato il posto di lavoro. Mi hanno accusato a me nel 2010 di aver salvato il governo Berlusconi per salvarmi ...