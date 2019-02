: Ancora scritte razziste a Melegnano - NotizieIN : Ancora scritte razziste a Melegnano - TelevideoRai101 : Ancora scritte razziste a Melegnano - fla_gbc : @Agenzia_Ansa Questo accadeva nel 2008 (compresa la#svastica) senza #Salvini,senza emergenza #immigrazione,senza p… -

"Quello che sta accadendo in tanti casi oggi in Italia è amplificato anche da politici come Salvini". Lo ha detto Angela Bedoni, mamma di Bakary, commentando le nuovecomparse nel suo cortile a. "Questo episodio è il primo del genere nella vita di mio figlio, ma forse perché il clima di oggi non è il clima che si respirava tre anni fa. Il problema è che l'immigrazione non è un problema", ha aggiunto.(Di giovedì 21 febbraio 2019)