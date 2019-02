Anche ascoltare musica in streaming ha un impatto sull’ambiente | basta saperlo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Tutto quello che facciamo ha unsull’ambiente, compreso. Molti, installando una delle tante app per lo, avranno pensato di avere un atteggiamento più “green” rispetto a comprare CD. Niente confezioni di plastica da smaltire, nessuna montagna di CD e vinili da portare in discarica. Resterete a bocca aperta leggendo i risultati di una ricerca condotta dalla Keele University di Newcastle-under-Lyme. I professori Sharon George e Deirdre McKay, rispettivamente docenti di scienze e politiche ambientali nell’ateneo inglese, si sono chiesti quale sia l’ambientale dell’ascolto di. Hanno analizzato quello dei dischi in vinile, dei CD e delladigitale, e il risultato è che l’maggiore sull’ambiente lo ha lainAvete letto bene. Il motivo è che, pur considerando ...