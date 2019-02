Vittorio Feltri | Matteo Renzi | i suoi nemici godono Stesso odio che colpì Craxi

Vittorio Feltri infierisce su Polverini e Prestigiacomo - perché con loro il Cav è autolesionista : Renata Polverini ha rilasciato un' intervista irresistibilmente comica al Dubbio di Sansonetti in cui esprime preoccupazione per la eventuale concessione dell' autonomia alle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia, paventando il rischio che essa sia un primo passo verso la secessione. Una idiozia ai li

Vittorio Feltri : "Luigi Di Maio - il leaderino terrone che non capisce di treni e congiuntivi" : Poveri grillini, quando non mi mandano in bestia per le loro cretinate copiose, mi fanno tenerezza. Prendiamo , recentemente, dopo la batosta elettorale subita in Abruzzo, ha affermato che d' ora in avanti i candidati del M5S dovranno essere colti e non più dei buzzurri. E ha specificato che dovrann

Vittorio Feltri : Luigi Di Maio : vuole candidati che sappiano l'inglese - il congiuntivo è inutile come la Tav : Luigi Di Maio dopo la sconfitta in Abruzzo del Movimento 5 Stelle, "ha deciso che i prossimi candidati alle elezioni dovranno essere colti e sapere l'inglese", scrive Vittorio Feltri con un post su Twitter attaccando il ministro grillino: "Mentre il congiuntivo come la Tav è inutile", conclude sarca

Vittorio Feltri a La Zanzara : 'Gli ebrei rompono da decenni con la Shoah - ma basta' : Sta suscitando forte indignazione una frase pronunciata da Vittorio Feltri, direttore del quotidiano Libero, alla trasmissione di Radio 24, La Zanzara, il programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani. Il noto giornalista era in collegamento telefonico con i conduttori il 14 febbraio scorso, ed è stato intervistato per sapere il suo parere circa alcuni recenti fatti di attualità, uno su tutti quanto accaduto al parlamento europeo, tra il ...

Vittorio Feltri bacchetta Bruno Vespa : "Attilio Fontana circondato da sudisti" : Mercoledì sera Porta a Porta ha organizzato un dibattito sulla autonomia richiesta, tramite referendum, da Lombardia, Veneto ed Emilia. Vespa è un maestro nel campo dei confronti televisivi e non abbiamo nulla da rimproverargli. Ma la discussione che si è sviluppata nello studio era sbilanciata. Gli

Vittorio Feltri : “Gli ebrei? Sono decenni che rompono i coglioni con la Shoah” : “E Madonna, Sono decenni che rompono i coglioni con la Shoah, ma basta. Per l’amor di Dio. Non se ne può più”. Il direttore di Libero Vittorio Feltri in collegamento con La Zanzara su Radio 24 parla così degli ebrei al termine di un battibecco con uno dei due conduttori, David Parenzo. Poco più di tre settimana fa proprio il quotidiano diretto da Feltri aveva fatto clamore per il titolo: “Calano fatturato e Pil, ma aumentano i gay”. E in ...

Vittorio Feltri e l'assessore Pd che si è fatta suora : 'Chi va via da questo pazzo mondo ha sempre ragione' : 'Una ragazza sarda, ingegnere e politica, ha lasciato la vita pubblica per andare in un convento di clausura. Incomprensibile ma lodevole. Chi va via da questo pazzo mondo ha sempre ragione', scrive Vittorio Feltri in un post su Twitter . Il direttore di Libero si riferisce alla storia riportata da L'Unione Sarda e ripresa da molti giornali di Simona Ibba , ...

Vittorio Feltri - colpo di grazia a Silvio Berlusconi : perché oggi gli preferiscono Luigi Di Maio : Silvio, uomo di mondo, infatti dovrebbe avere imparato che in politica per avere successo bisogna saper fare qualcosa : o agire in favore della gente o illuderla di soddisfarne le esigenze. In questo ...

Vittorio Feltri e l'Autonomia : "Ecco la differenza tra Nord e Sud". Lega e M5s verso la guerra? : Al centro del dibattito politico, ora, balza l'Autonomia. Tema molto caro alla Lega e a Matteo Salvini, meno invece al M5s e a Luigi Di Maio, che hanno la stragrande maggioranza del loro bacino elettorale in meridione (o forse è più corretto dire "avevano"). Il tema dell'Autonomia, insomma, si prean

Vittorio Feltri : "Assurdo condannare Mauro Moretti per il disastro ferroviario di Viareggio" : Dieci anni orsono a Viareggio accadde un impressionante incidente ferroviario in cui trovarono morte orrenda varie persone. Ovvio che la magistratura avesse subito aperto una inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Si arrivò al processo di primo grado e l' ex amministratore delegato FS, Ma

Bankitalia - Vittorio Feltri : 'Soloni da cacciare - questa volta il governo ha ragione' : Il governo attuale non sarà un fulmine di guerra però non ha sempre torto, almeno questo bisogna riconoscerlo. Quando annuncia di voler azzerare la Banca d'Italia , per esempio, ha ragioni da vendere. ...

Abruzzo - Vittorio Feltri infierisce su Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista : 'Che roba siete' : Un'analisi stringata, ma tremendamente efficace, sul voto alle regionali in Abruzzo . La vicenda è nota: il centrodestra a trazione leghista ha sbancato, stravinto. Al contrario, il M5s è precipitato :...

Vittorio Feltri contro i due che hanno sparato a Manuel : 'Due fetenti - mi fanno schifo' : Infatti il problema, dal punto di vista giuridico, non è che si siano accaniti per errore sul ragazzo speranza dello sport, bensì che possedessero abusivamente una pistola e l'abbiano usata non certo ...