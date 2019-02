Trono Over anticipazioni | Pamela e Stefano lasciano Uomini e Donne?

Lorenzo Riccardi ospite al Trono over/ Uomini e donne - video : "Non dormo la notte" : Lorenzo Riccardi ospite al trono over di Uomini e donne, video: Maria De Filippi annuncia la sua scelta 'Sai che devi andare..'

Lorenzo Riccardi al Trono Over : la richiesta a Maria e le parole a Gemma : Lorenzo Riccardi ospite nel corso della puntata del Trono Over di Uomini e Donne: il tronista ammette di avere paura Lorenzo Riccardi entra in studio nel corso della puntata del Trono Over in onda il 19 febbraio. Il tronista di Uomini e Donne arriva inaspettatamente con il Trono tra le mani, dopo di che si […] L'articolo Lorenzo Riccardi al Trono Over: la richiesta a Maria e le parole a Gemma proviene da Gossip e Tv.

Trono Over - dura lite tra Riccardo - Ida e Roberta : volano parole grosse : Trono Over, accesa lite tra Riccardo, Ida e Roberta: intervengono anche Gianni Sperti e Maria De Filippi Duro e acceso scontro nello studio di Uomini e Donne tra diversi protagonisti del Trono Over. Scendendo nel dettaglio, hanno dato vita a una vera e propria lite Ida Platano e Riccardo Guarnieri, a cui si è unita […] L'articolo Trono Over, dura lite tra Riccardo, Ida e Roberta: volano parole grosse proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Trono Over : Gianni Sperti contro Claire Turotti e Gian Battista : L'opinionista dice la sua sui due protagonisti del parterre over: "Diabolici. Non credo a nessuno dei due".

Uomini e Donne Puntata di Oggi 19 febbraio 2019 : Lorenzo Riccardi Approda al Trono Over! : Colpo di scena a Uomini e Donne Over. Tra battibecchi e recriminazioni, compare Lorenzo Riccardi in compagnia del suo Trono! Lite furiosa tra Ida e Riccardo. Paolo Marzotto esce dal programma con Sabrina! La Puntata Uomini e Donne Over continua con le reciproche accuse tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il cavaliere tarantino ha insinuato che la dama siciliana ha montato ad arte un teatrino con il solo scopo di ottenere più follower su ...

U&D - Trono Over : Gemma in lacrime dopo la lite con Rocco - scontro tra Ida e Riccardo : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne che come ogni lunedì è stata dedicata al trono over. Al centro dello studio Gemma Galgani e Rocco Fredella i quali, dopo la visione di un filmato, hanno cominciato a discutere animatamente tanto che la dama torinese è stata costretta ad uscire dallo studio di Maria De Filippi in lacrime. Nervi tesi anche tra Riccardo e Ida con quest'ultima che è intervenuta nuovamente durante ...

Trono Over - Ida e Gianni sempre più uniti : parole d’affetto anche sui social : Uomini e Donne, Ida e Gianni sempre più uniti dopo lo scontro con Riccardo: i due protagonisti del Trono Over si scambiano parole d’affetto anche sui social La stima che Gianni Sperti ha dichiarato di avere nei confronti di Ida Platano, specialmente dopo la partecipazione di quest’ultima a Temptation Island, è ampiamente ricambiata dalla dama […] L'articolo Trono Over, Ida e Gianni sempre più uniti: parole d’affetto anche ...

Trono Over : Gianni Sperti fa nuove rivelazioni su Gian Battista e Claire : Gianni Sperti torna ad attaccare Gian Battista e Claire del Trono Over Giorni fa è arrivata una segnalazione alla redazione del dating show su Gian Battista e Claire che ha creato polemiche. Quale segnalazione? Un telespettatore anonimo ha ripreso di nascosto con un cellulare i due in un bar a mettersi d’accordo su cosa dire e fare nelle prossime puntate. Il video è stato poi girato alla redazione del Trono Over. Tuttavia i due hanno ...

Lucia Bramieri Fidanzata con Ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne! : Lucia, nuora dell’ormai scomparso artista Gino Bramieri, ha dichiarato pochi giorni fa di essersi innamorata nuovamente. Lui ha avuto un’accesa discussione con Maria De Filippi a Uomini e Donne Over! Ecco chi è! Lucia Bramieri dopo aver partecipato al Grande Fratello, condotto da Barbara D’Urso, non ha mai nascosto la volontà di volersi innamorare ancora! Lucia Merisio, conosciuta al mondo dello showbiz per aver sposato ...