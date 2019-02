Quelle regole segrete dei preti che hanno figli

ilgiornale

: @Frankiez86 Ma non sanno nemmeno parlare, non hanno idea di quelle che sono le regole, non conoscono la costituzion… - provaperderti : @Frankiez86 Ma non sanno nemmeno parlare, non hanno idea di quelle che sono le regole, non conoscono la costituzion… - MattyPX : @matteosalvinimi Ma cosa di maaaiiii! non avvalerti dell'immunita e lasciati giudicare da chi ne ha il potere e le… - CritelliRinaldo : @ReginaBaresi Collovati ha colpevolmente generalizzato... Di fondo ammetterai anche te che ha ragione nel senso che… -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Ichesono obbligati a seguire delle. La notizia ha trovato una serie di conferme nel corso di queste ore.Da tempo si sta cercando di sollevare la questione. Non è mai stato troppo chiaro se il Vaticano avesse o no disposto qualcosa di giuridicamente valido per tutti gli ecclesiastici interessati da casi di questa tipologia. Noi de Il Giornale.it abbiamo già avuto modo d'intervistare Vincent Doyle e Michael Rezendes. Il primo è uno psicoterapeuta irlandese che, in virtù della sua vicenda personale, ha creato una vera e propria associazione,che si chiama Coping International: vorrebbe tutelare idei consacrati. Il secondo, invece, è uno storico cronista del Boston Globe, quello del caso Spotlight, che ha realizzato un'inchiesta sul tema.A riportare una novità, però, è stato il New York Times. Sulla base di quanto si legge sul quotidiano americano, ...