Lewis Hamilton e Nicole Scherzinger colpiti dagli hacker | “Video privato della coppia a

Guaio "hot" per Lewis Hamilton : in rete un video intimo con una sua ex fiamma : Mentre la Formula 1 scalda i motori nei test di Barcellona in vista del campionato del mondo alle porte, ecco un Guaio extra lavorativo per Lewis Hamilton. Già, perché alcuni hacker - secondo quanto riportato dal The Sun - avrebbero forzato l'account iCloud di Nicole Scherzinger, ex fidanzata del pilota e diffuso online un loro video in intimità, mentre i due sono a letto.I cybercriminali, avrebbero violato le password della cantante 40enne, ex ...

F1 - Lewis Hamilton : “Bello tornare in macchina - la W10 è ancora tutta da scoprire” : La prima giornata di test pre-stagionali di Formula 1 è andata in archivio con il Campione del Mondo in carica Lewis Hamilton che è sceso in pista solo nella sessione pomeridiana per rompere il ghiaccio con la nuova vettura dopo la pausa invernale. La Mercedes oggi non è andata a caccia della prestazione pura e si è limitata a raccogliere dati e a lavorare sull’affidabilità della monoposto in vista di un Mondiale durissimo. Il britannico ...

F1 – Nicole Scherzinger hackerata : online il video hot con Lewis Hamilton : Nicole Scherzinger hackerata: video intimo con Lewis Hamilton finisce in rete, boom di visualizzazioni Nella prima giornata di test di F1 a Barcellona, una notizia di gossip sembra rubare la scena alla performance di Lewis Hamilton in pista. Il pilota britannico della Mercedes è infatti tra le tendenze social a causa di un video intimo con la sua ex compagna Nicole Scherzinger finito in rete. L’ex Pyssicat Dolls è stata vittima di un ...

Auto - un altro Hamilton nel motorsport : il fratello di Lewis parteciperà al BTCC 2019 : Il fratello del campione del mondo di Formula 1 parteciperà al campionato turismo britannico al volante di una Ford Focus RS Non solo Lewis Hamilton, nella prossima stagione anche il fratello Nicolas parteciperà ad un campionato motoristico. Sarà al volante di una Ford Focus RS e competerà nel campionato turismo britannico, un’avventura prestigiosa intrapresa con il team Motorbase Performance, del quale Nicolas Hamilton sarà terzo ...

Formula 1 - Lewis Hamilton spettatore al Super Bowl tra Patriots e Rams : Al Mercedes-Benz Stadium non poteva mancare chi una Mercedes la guida per vincere un Mondiale. Lewis Hamilton , cinque volte campione di Formula 1, dopo essersi sbizzarrito tra surf e paracadutismo ...

Lewis Hamilton : Carriera e vita privata del pilota Mercedes : Lewis Hamilton: Carriera e vita privata del pilota Mercedes. Lewis Hamilton, campione del mondo F1 per cinque volte, rimarrà per il settimo anno consecutivo alla corte della Mercedes. Cercherà così di laurearsi per la terza volta di fila, e per la quinta in 6 anni, campione del mondo Formula 1. Lewis Hamilton: Carriera Nato il 7 gennaio 1985 a Stevenage, in Gran Bretagna, Hamilton mise fin da subito il suo talento al volante ...

F1 - quanti soldi guadagnano i piloti? Tutti gli stipendi e gli ingaggi : Lewis Hamilton Paperone - Sebastian Vettel staccato : quanti soldi guadagnano i piloti di F1? Che cifre ballano in uno degli sport più remunerativi? Quali sono i conti in banca dei fenomeni che si danno battaglia sui circuiti del Mondiale della classe automobilistica più importante? Il canale televisivo F1 Weekends ha cercato di fare i conti in tasca ai vari piloti, arrivando a stimare lo stipendio dei 20 uomini che si schiereranno sulla griglia di partenza nel 2019: si tratta di stime visto che i ...

Hamilton - il team Yamaha Petronas non esclude un futuro in MotoGP per Lewis : Senza parlare della passione che il 5 volte campione del mondo di Formula 1 prova per le moto: è facile trovare sui social foto di Lewis in sella. Adesso che Petronas, sponsor della Mercedes in ...

MotoGP : la Yamaha Petronas SRT propone a Lewis Hamilton di guidare la M1 : Questione di sponsor o un progetto concreto? Vista la presentazione di ieri del Team Petronas Yamaha SRT a Kuala Lumpur (Malesia), nel corso della quale è stato svelato il nuovo team satellite della casa di Iwata in MotoGP con il nostro Franco Morbidelli e il francese Fabio Quartararo in qualità di piloti, i due centauri e il CEO del circuito di Sepang Razlan Razali hanno invitato il campione del mondo di F1 Lewis Hamilton a provare la M1. Una ...

Sebastian Vettel massacrato da Eddie Irvine : 'Sopravvalutato - Lewis Hamilton è di un'altra categoria' : ' Sebastian Vettel ? Sopravvalutato'. Un giudizio feroce nei confronti del pilota della Ferrari quello di Eddie Irvine . L'ex ferrarista, riporta la Gazzetta , ha smontato completamente Vettel in una ...

L’abbraccio tra Serena Williams e la figlia fa commuovere Lewis Hamilton : “sei tu la mia MVP” : Lewis Hamilton intenerito dall’abbraccio pre-match tra Serena Williams e la figlia: il commento social del campione di F1 Sono attualmente in corso gli Australian Open 2019: i migliori giocatori del mondo si sono sfidati regalando grande spettacolo nei campi in cemento di Melbourne. Se per quanto riguarda i maschi ancora non è stata definita la finalissima che si disputerà domenica, per quanto riguarda il torneo femminile sappiamo ...

F1 - Lewis Hamilton : “Voglio continuare a vincere - ma in un campionato più combattuto” : Lewis Hamilton ha un obiettivo chiaro per la prossima stagione: raggiungere Michael Schumacher. Il britannico campione del mondo di F1 punterà a lasciarsi alle spalle Juan Manuel Fangio nel 2019 ed a proseguire il proprio inseguimento ai numeri da capogiro del Kaiser. Il fuoriclasse tedesco ha raccolto in carriera sette titoli iridati e ben 91 vittorie, mentre il pilota della Mercedes vanta cinque affermazioni nel campionato e 73 successi. ...

F1 – “Anno nuovo - nuovo sport” - Lewis Hamilton non smette mai di stupire : il post social è sorprendente [FOTO e VIDEO] : Lewis Hamilton sorprende i suoi fan e scherza su un clamoroso cambio di sport… ma solo per un giorno: l’avventura del campione del mondo di F1 sulla tavola da surf Mentre la maggior parte dei piloti si prepara alla stagione 2019, mantenendo alta la concentrazione ed allenandosi in palestra e non solo, c’è chi non ama le cose scontante e stupisce giorno dopo giorno. Stiamo parlando, ovviamente, del campione del mondo in ...

F1 - Lewis Hamilton non bada a spese : nuova mega villa a Manhattan - il costo è fuori da ogni logica! : ... evidentemente, avere una sola casa nella 'Grande Mela', non può bastare al 5 volte Campione del Mondo di F1. Il pilota Mercedes ha dunque deciso di acquistare una seconda casa da sogno, questa volta ...