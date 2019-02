Icardi | oggi è il suo compleanno | cosa succederà?

ESCLUSIVA Moggi : “Juventus - tutto sulla Champions. Sul futuro di Allegri e Icardi…” : Moggi – In un periodo cruciale per la stagione della Juventus, che si appresta ad affrontare l’Atletico Madrid per una partita dai mille significati, abbiamo sentito Luciano Moggi. L’ex direttore sportivo bianconero (dal 1994 al 2006, ndr) ha parlato in ESCLUSIVA ai microfoni di SerieAnews.com, commentando la sfida che si terrà mercoledì al Wanda Metropolitano di […] L'articolo ESCLUSIVA Moggi: “Juventus, tutto ...

Milan-Atalanta 3-1.Oggi Inter-Sampdoria senza Icardi. E Napoli-Torino : Incontenibile spietato, quasi perfetto. Ringraziando anche stavolta il suo neo acquisto Piontek, il Milan espugna Bergamo, piegando un'Atalanta depotenziata dalla sagacia tattica dei rossoneri. ...

Caso Icardi - scatta la missione recupero - oggi l'incontro con Marotta : Mauro Icardi può prendersi il suo tempo per provare a far pace e scusarsi con i compagni, che oggi rivedrà per la prima volta dopo aver perduto i galloni da capitano. Più complicato ricucire con la ...

Il calciomercato oggi – I nomi del sostituto di Icardi all’Inter : 1/9 LaPresse/Francesca Soli ...

Moggi : “Khedira il migliore contro il Sassuolo. Icardi? Vada in tribuna…” : Moggi – Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha commentato il turno di campionato nel consueto editoriale per Libero. Parole di elogio per la Juve vista a Reggio Emilia e attacca Icardi. Leggi anche: Marcelo-Juventus, sempre più vicini: rottura col Real Madrid insanabile Moggi show “Vince la Juve a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, un 0-3 che chiarisce i […] More

Mauro Icardi - Luciano Moggi all'attacco : "Perché l'Inter dovrebbe spedirlo in tribuna" : Lazio che batte l'Empoli, la Roma che vince a Verona contro il Chievo, l'Atalanta che supera la Spal e infine il Milan vittorioso a S.Siro contro il Cagliari: sono le quattro squadre in lotta per un posto Champions. I rossoneri infliggono un 3-0, magari troppo pensante, ad un Cagliari mai domo e anc

Inter - oggi l'incontro per il rinnovo di Icardi : il club vuole togliere la clausola : Parte oggi la trattativa per il rinnovo del capitano, distanza tra richiesta e offerta e nodo sulla clausola rescissoria

Il calciomercato oggi – Il caso Icardi e la bomba sul Milan : Il calciomercato oggi – Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato di Serie A, nel dettaglio sono tante le squadre in grado di rinforzarsi in vista della seconda parte, nelle ultime ore trattative molto importanti. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Parma si è offerto come possibile destinazione per l’attaccante Marko Pjaca, stagione fino al momento deludente con la maglia della Fiorentina ed alla ricerca ...