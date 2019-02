Ferrara | ' Con Ronaldo aumentano le possibilità e le responsabilità'

Ferrara - gli immigrati si rivoltano contro le forze dell'ordine. Arriva anche l'Esercito : E' famosa per essere una nota piazza di spaccio degli stupefacenti; qualche mese fa, la città era stata teatro di una violenta battaglia tra nigeriani per il controllo del mercato della droga. I due ...

Rivolta in strada a Ferrara - migranti contro forze dell’ordine : Una volta era il quartiere verde della citta', dove tutti i ferraresi avrebbero voluto abitare. Da un po' di tempo la sigla Gad, Giardino Arianuova Doro, e' diventata invece sinonimo di degrado e insicurezza. La Rivolta scoppiata ieri sera, con bidoni rovesciati e una cinquantina di persone straniere urlanti in strada a fronteggiarsi con Carabinieri, Polizia e Esercito, e' l'ultimo capitolo di una situazione che sta esasperando i residenti e ...

Cosa è successo davvero a Ferrara. Se anche i carabinieri smentiscono Salvini : Una quarantina di persone è scesa in strada per protestare contro l'investimento verso le 20.30 di un nigeriano di 28 anni, a seguito di un controllo dei carabinieri. Inizialmente si era diffusa la voce che il giovane - poi denunciato per detenzione ai fini di spaccio - fosse morto. Salvini su Facebook ha parlato di "notte di guerriglia" e poi ha annunciato: "Sarò presto in città per mettere un po' di cose a posto".Continua a leggere

Disordini notturni a Ferrara Con nigeriani - Salvini : 'ci penso io' : Roma, 17 feb., askanews, - 'Notte di Disordini a Ferrara: un gruppo di nigeriani ha rovesciato cassonetti, creato Disordini, accerchiato i carabinieri. Roba da matti. Grazie alle Forze dell' ordine. ...

Ciro Ferrara crede nella Champions alla Juventus : “con CR7 le possibilità aumentano” : Ciro Ferrara ha parlato della rincorsa bianconera alla tanto agognata Champions League, adesso con CR7 è lecito pensare in grande “Come tutti gli anni la Champions League è un obiettivo per la Juventus. Il fatto che sia arrivato un giocatore così importante, carismatico e determinante come Cristiano Ronaldo non fa che aumentare le possibilità che possa arrivare sino in fondo, ma questo non è mai scontato. Devi anche essere fortunato ...

Ferrara - M5S - : "European 'ndrangheta connection - istituzioni ferme a guardare" : ...diversi dall'Italia è decisamente sottovalutata anche perché vi sono importanti interessi economici in gioco in quanto i proventi dell'attività criminosa vengono reinvestiti spesso nell'economia ...

CONFERENZA STAMPA - Mercoledì 23 gennaio alle 12 a Ferrara Fiere e Congressi : Presentazione della 26a edizione di 'Auto e Moto del Passato, Salone d'Inverno' 21-01-2019 / Giorno per giorno Mercoledì 23 gennaio 2019 alle 12 a Ferrara Fiere e Congressi , via della Fiera 11, ...

Ciro Ferrara/ "Diego Armando Maradona? Un grande amico. Lo conobbi a 17 anni" - Verissimo - : Ciro Ferrara ospite oggi, sabato 12 gennaio 2019, della nuova punta di Verissimo: l'ex difensore di Napoli e Juventus a tutto tondo.

Ferrara - Vittorio e Elisabetta Sgarbi contro l'ampliamento di Palazzo dei Diamanti : Inizia così la lettera-petizione firmata da Vittorio Sgarbi, insieme alla sorella Elisabetta, e sottoscritta dalla Fondazione Cavallini Sgarbi insieme a diversi esponenti del mondo culturale e ...

Espulsioni M5S - il senatore pentastellato Ferrara contro i dissidenti : "Solo professionisti del dissenso" : Politica è non voler imporre la dittatura della minoranza ma avere una visione d'insieme. Chi preferisce essere un professionista del dissenso, chi preferisce fare la scelta più comoda è destiano, ...

Divieto di accesso nell'area del 'Capodanno di Ferrara' con contenitori di vetro - metallo - altro materiale rigido e spray urticante : 159064 del 21.12.18; RITENUTO, necessario, alla luce di recenti fatti di cronaca, vietare specificatamente l'accesso all'area della manifestazione anche con bombolette contenenti spray urticante; O R ...

Concorso per biologo a Modena e a Padova e per logopedista a Ferrara : In questo periodo non mancano le opportunità di nuovi concorsi in campo sanitario, in particolare per la professione di biologo e di logopedista. Sono aperti nello specifico dei bandi: presso l'Azienda Ospedaliero Università di Modena presso l'Azienda Ospedaliera Sanitaria di Padova, in entrambi i casi per il lavoro di biologo, e presso l'Azienda Arcispedale Sant'Anna di Ferrara, per quanto concerne la professione di logopedista. Concorsi per ...