Aeroporto di Ciampino | fumo in un’intercapedine | scalo evacuato e voli fermi

ilfattoquotidiano

: Nei giorni scorsi militari di @Esercito e @ItalianAirForce sono intervenuti nei pressi dell’aeroporto di #Ciampino… - MinisteroDifesa : Nei giorni scorsi militari di @Esercito e @ItalianAirForce sono intervenuti nei pressi dell’aeroporto di #Ciampino… - Giacinto_Bruno : Ultim’ora - Rogo a Ciampino, evacuato l’aeroporto. Traffico aereo interrotto - lucafaccio : RT @FQLive: #ULTIMORA AEROPORTO DI CIAMPINO EVACUATO PER UN INCENDIO -

(Di martedì 19 febbraio 2019) La presenza diproveniente da una intercapedine nell’area interrata sottostante la zona Schengen ha fatto evacuare a scopo precauzionale l’di, a Roma. È successo alle 8.00 di martedì mattina. Non si registra alcun problema per i passeggeri e per le infrastrutture. Il personale di Aeroporti di Roma sta assistendo i passeggeri in attesa che il terminal ritorni alla sua piena attività. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.Well I’ve never been part of a mass evacuation of an airport before pic.twitter.com/0sGEtE95Ma— Jack Smith (@Jack_Smith_96) 19 febbraio 2019L'articolodiin un’intercapedine:proviene da Il Fatto Quotidiano.