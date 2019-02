Sul Lago di Como c' è un rifugio per chi vuole diventare scrittore

In auto Sul Lago congelato ma il ghiaccio cede improvvisamente : terrore per una coppia in Cina [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...

Sull’arcipelago di Novaya Zemlya - in Russia - è stato dichiarato lo stato di emergenza per un’invasione di orsi polari : Sull’arcipelago di Novaya Zemlya, in Russia, è stato dichiarato lo stato di emergenza per un’invasione di orsi polari nelle zone abitate. Le autorità dell’arcipelago – che ha una popolazione di circa 2.000 persone – hanno detto che dallo scorso dicembre

Dondolarsi nel vuoto con vista Sul Lago : l'altalena sospesa conquista il web : L'attrazione si trova ad Arco, sul lago di Garda: c'è da tempo, ma ora spopola sul web grazie ad alcune foto condivise su...

Auto elettriche : Aston Martin punta Sul suv “Lagonda All-Terrain Concept” [GALLERY] : 1/78 Lagonda All-Terrain Concept ...

A casa di Charlie Chaplin - Sul Lago di Ginevra - per i suoi primi 130 anni : Un invito alla visita: con la proiezione di film, la ricostruzione di scene e tanti effetti speciali, si è letteralmente immersi nel magico mondo del vagabondo, tra risate e emozioni.

Montenegro - barca si capovolge Sul Lago Scutari : 4 morti : Tragedia Quattro persone sono morte annegate quando la piccola imbarcazione sulla quale si trovavano si è capovolta nel settore montenegrino del Lago di Scutari, al confine con l’Albania. Come riferiscono i media locali, le vittime dell’incidente – avvenuto ieri pomeriggio a causa del maltempo e di onde divenute improvvisamente alte – sono un uomo, la moglie incinta, la loro figlia dodicenne e un altro uomo che aveva ...

Camoscio ferito e bloccato Sul Lago ghiacciato - i vigili del fuoco lo salvano. FOTO : Camoscio ferito e bloccato sul lago ghiacciato, i vigili del fuoco lo salvano. FOTO I pompieri sono riusciti a recuperarlo questa mattina a Ceresole Reale, in provincia di Torino. L'animale, probabilmente, era stato morso da un lupo e nel tentativo di fuggire dal predatore era caduto in acqua Parole chiave: ...

USA - super freddo e venti artici in Ohio : Sulle sponde del Lago Erie appaiono spettacolari sculture di ghiaccio modellate solo dalla natura [FOTO] : 1/11 ...

Golf - polo e cricket : si gioca Sul Lago ghiacciato : Durante il weekend questo evento regala un'atmosfera magica sul lago ghiacciato; non mancano manifestazioni a corredo, offerte gastronomiche e una serie di spettacoli di intrattenimento presso gli ...

GITA FUORI PORTA CON LA NATURA IN 4D Sul Lago MAGGIORE : ... della durata di 45 minuti con ingresso a gruppi, nel quale si indagherà su come la NATURA sia stata interpretata nel corso dei secoli dalla letteratura, dall'arte, dalla scienza. Il racconto sarà ...

Nuove ipotesi Sull'omicidio di Gorlago : Stefania potrebbe esser stata bruciata viva : Sorgono nuovi dettagli sul caso di Stefania Crotti, donna di 42 anni uccisa dall'ex amante del marito a Bergamo. Il suo corpo era stato ritrovato in un garage a Gorlago, carbonizzato. Fin ora si credeva che fosse stata uccisa prima del rogo, ma dall'indagine stanno emergendo Nuove dinamiche, come riportato dal Corriere della Sera. potrebbe essere stata arsa viva, dopo essere stata colpita più volte con un martello."Forse [...] non ...

L'acqua è una lastra trasparente : la passeggiata Sul Lago ghiacciato : Il Baikal, in Siberia, è il lago d'acqua dolce più profondo al mondo e diventa completamente gelato in inverno con uno spessore del ghiaccio che raggiunge i 15 centimetri. Quest'uomo si riprende mentre cammina su una lastra che sembra di vetro e che regala una ...

A Painter's Tale : Curon - 1950 è un videogioco Sul paese sommerso del lago di Resia tra amore - resistenza e memoria : A Painter's Tale: Curon, 1950 è prima di tutto una storia d'amore e resistenza, un videogioco sul tema della memoria. Scopriamo questo progetto italiano nel comunicato ufficiale.Il campanile che ancora oggi spunta dal lago è l'ultima testimonianza del borgo antico di Curon, sommerso dalle acque del lago artificiale di Resia nel 1950, dopo una serie di rimostranze da parte della cittadinanza. Un processo che già era iniziato in epoca fascista e ...

Monte Isola - l'isoletta Sul Lago d'Iseo che piace all'Europa : ... la Jacuzia è il posto più freddo del mondo Idee di Viaggio Zante: cosa vedere e come arrivare sull'Isola greca Info utili Cibi in aereo: ecco quali alimenti si possono portare a bordo Viaggi Costa ...