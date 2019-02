: Siena, donna di 52 anni arrestata per le percosse a bimbi in un ‘nido familiare’: La scoperta dei maltrattamenti do… - notiveri : Siena, donna di 52 anni arrestata per le percosse a bimbi in un ‘nido familiare’: La scoperta dei maltrattamenti do… - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: A #Siena una donna di 52 anni è stata arrestata per le percosse a bimbi in un 'nido familiare' - TelevideoRai101 : Percosse a bimbi in nido, un arresto -

Maltrattamenti a familiari e conviventi: queste le accuse che hanno portato in carcere una 52enne residente a Siena che aveva organizzato nella sua abitazione un 'domiciliare' per bambini fra i 6 mesi e i 3 anni. I carabinieri, dopo la denuncia di due mamme e di una ex collaboratrice della donna, hanno ricostruito numerosi episodi di maltrattamento:da strattonamenti a, con piccole lesioni procurate ai, ma anche alimentazione forzata o occlusione del naso per imporre l'apertura della bocca.(Di lunedì 18 febbraio 2019)