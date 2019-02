Pancia piatta sudando solo 10 minuti al giorno con l’app Perdere grasso addominale

Pancia piatta e dieta detox? Il dragoncello è l’ideale perché sgonfia e può persino sostituire il sale : Si chiama dragoncello ed è una spezia saporita, duttile, e soprattutto dalle mille proprietà terapeutiche. Digestivo, antisettico e detox, il dragoncello è anche un validissimo supporto per chi è a dieta, e in particolare per chi aspira ad avere una Pancia piatta. Dal sapore intenso e aromatico, è indicato per insaporire molti piatti, anche in sostituzione al sale. Noto anche con il nome di erba dragona, fa parte della famiglia delle Asteracee ...

