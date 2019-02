Lazio | per andare agli ottavi di Europa League serve solo vincere a Siviglia

Maturità 2019 - attesa per la simuLazione della prima prova scritta : le indicazioni del Miur : Martedì 19 febbraio è in programma la prima simulazione nazionale della prima prova scritta dell'esame di Maturità 2019. Dal Miur le informazioni sulla durata e le modalità di svolgimento dell'atteso esempio pratico di tema di italiano: tracce, cosa succede in caso di assenza e calendario delle altre simulazioni.Continua a leggere

Quota 100 : approvazione definitiva - le prime simuLazioni per ATA e docenti : Sono aumentate le possibilità di pensionamento per docenti e membri del personale ATA. Questo grazie all’approvazione definitiva di Quota 100. Si attende al momento la pubblicazione del decreto su Gazzetta e la consecutiva circolare attuativa, tramite cui sarà sancita ufficialmente la partenza della riforma. In teoria, a beneficiare della Quota 100 sarebbero al momento 100 mila lavoratori all’interno della scuola. Di tale cifra, il ...

Lazio - Milinkovic-Savic ci sarà in Europa League : completo recupero da infortunio : La sconfitta in Europa League subita dal Siviglia e quella rimediata a Genova contro i rossoblu guidati da Prandelli. Non è proprio il migliore dei momenti per la Lazio di Simone Inzaghi, che già tra ...

La riveLazione hot a Non è l'Arena di Giletti : "Ho sperimentato la frusta" : Il racconto bollente Michelle Ferrari lo fa in diretta a Non è l'Arena. Ospite di Massimo Giletti, l'attrice dedica alcuni minuti a parlare della sessualità. ' Ho sperimentato la frusta - racconta la ...

Lazio - mezza squadra vola in Serbia per curare gli infortuni : C'è una Lazio che gioca a Genova, un'altra invece pare sia volata in Serbia a farsi curare. A Formello si è visto solo Parolo ieri dei nove calciatori 'scalettati' per i vari protocolli riabilitativi ...

Legge 104 : permessi e agevoLazioni - chi ha la priorità e come fare : Legge 104: permessi e agevolazioni, chi ha la priorità e come fare Chi ha prima le agevolazioni per Legge 104 Tra i benefici garantiti ai titolari di Legge 104 vi sono anche i permessi e altri tipi di agevolazioni. Restando in materia di permessi, sono assicurati tre giorni di permesso mensile retribuito per dipendenti pubblici e privati che assistono familiari con handicap in situazione di gravità. Stando alla normativa di riferimento, i ...

Lazio - brutte notizie per Luis Alberto : lo spagnolo costretto ad un lungo stop : Il giocatore biancoceleste ha riportato una lesione tra primo e secondo grado, un problema che lo costringerà ad un lungo stop Piove sul bagnato in casa Lazio, costretta ad incassare un’altra mazzata dopo il ko di Genova. I biancocelesti infatti dovranno fare a meno di Luis Alberto per un lungo periodo di tempo, lo spagnolo ha riportato una lesione muscolare tra il primo e il secondo grado, che lo costringerà a quaranta giorni di ...

Lazio - Inzaghi : "Ottima gara - non meritavamo di perdere" : E' una sconfitta amara per la Lazio, battuta in rimonta dal Genoa con un gol di Criscito al 93'. "Ci mancano tanti giocatori, ma non doveva essere un alibi - commenta Inzaghi -. La squadra ha fatto un'...

Diplomi falsi per posto Ata - nuovi licenziamenti e segnaLazioni alla Procura : ecco dove : nuovi licenziamenti di personale Ata per falsi Diplomi. Grazie ad attestati non veri sono entrati in graduatoria Ata ed hanno occupato un posto di supplenza. Ciò che sta accadendo nel trevigiano ha a tratti dell’incredibile e ha portato al licenziamento di circa 20 collaboratori scolastici. Titoli falsi: licenziamenti di Ata a Treviso Dopo il centinaio di licenziamenti nel Veneto di cui si è riferito solo pochi giorni fa, si arriva nella ...

Serie A - la Lazio perde al 94' contro il Genoa. Ok Empoli e Udinese : Dopo gli anticipi che hanno visto le vittorie di Juventus , Cagliari e Milan , la 24esima giornata di Serie A è proseguita con il match dell'ora di pranzo tra la Spal di Semplici e la Fiorentina di ...

VIDEO Genoa-Lazio 2-1 - Highlights - gol e sintesi. Criscito la risolve nel recupero - Badelj dedica la rete ad Astori - Sanabria pareggia : Il Genoa ha sconfitto la Lazio per 2-1 nel match valido per la 24^ giornata della Serie A 2019 di calcio. I biancocelesti sono passati in vantaggio a Marassi grazie alla rete di Badelj al 44′: bella triangolazione con Immobile al limite dell’area, poi il centrocampista la piazza nell’angolino basso. Al 75′, poco dopo una trasversa colpita dagli ospiti, il Grifone pareggia grazie a Sanabria che trova la deviazione vincente ...

C'è posta per te - Alessandra Amoroso e la riveLazione tra le lacrime : "Poi mi consiglierai" - fan impazziti : Un raggio di luce in una storia tristissima. Alessandra Amoroso, ospite di Maria De Filippi a C'è posta per te su Canale 5 è la sorpresa in carne e ossa che la signora Santa ha voluto riservare alla figlia Jenny, grande fan della cantante. Luigi, fratello tetraplegico di Jenny, è morto e la mamma vu

Prove di patch B179 per Honor 10 : prime segnaLazioni e funzioni legate all’aggiornamento : Ci sono segnalazioni interessanti giunte in redazione oggi 17 febbraio, a proposito di uno smartphone come il cosiddetto Honor 10. Dopo aver condiviso con voi un bilancio sulla patch di gennaio attraverso un articolo apposito, soprattutto per quanto riguarda la batteria, stavolta bisogna prendere in esame un pacchetto software che almeno sulla carta potrebbe rivelarsi più pesante del previsto. Proviamo dunque a vederci chiaro, sperando che tutti ...